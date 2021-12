Adriano define nesta segunda sua saída do futebol chinês

O atacante Adriano Michael Jackson vai definir seu futuro nesta segunda-feira, 14. O jogador vai se reunir com seu clube chinês, o Dalian Shide, para acertar sua saída do clube e voltar ao futebol brasileiro. Ou melhor, baiano.

O empresário do atleta, o ex-jogador Titi, assegurou que a conversa entre Bahia e Adriano está avançada e seu destino deve mesmo ser o Fazendão. "Estamos conversando com o Bahia, e todos já sabem a vontade do jogador em voltar até mesmo pela história construída na primeira passagem", disse o empresário.

A chegada de Adriano vem suprir uma ausência de jogadores no ataque, setor mais deficiente no atual elenco tricolor, contando, até o momento apenas com três atletas: o experiente Souza, o jogador da base Ítalo Melo, além da aposta no jovem Thuram, que veio por empréstimo do Atlético-PR.

Formado na base do próprio Bahia, o jogador de 26 anos nascido em Valença-BA, rodou por clubes como Ceará, América-RJ e Fluminense. Em 2010, voltou para o Bahia, onde viveu o melhor momento de sua carreia, ajudando no retorno do tricolor baiano para a Série A. Depois, retornou ao Fluminense e foi para o Palmeiras, até ser negociado para o Dailan Shide, da China.



