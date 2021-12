Adriano Apodi é o único desfalque do Bahia contra Bragantino

Para o jogo contra o Bragantino, nesta sexta-feira, 11, às 19h, na Fonte Nova, o técnico Sérgio Soares poderá contar com quase todo o elenco. O único que continua sendo desfalque é o lateral Adriano Apodi, lesionado. Gustavo, zagueiro apresentado nesta quarta-feira, espera apenas regularização para ficar à disposição para a partida.

Soares ainda terá um retorno importante: o atacante Zé Roberto, que, diante do Macaé, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Os laterais Cicinho e Ávine, que voltaram de lesão na última partida, não se queixaram de dores após o duelo e continuam disponíveis.

Treino regenerativo

Os atletas que atuaram em mais de 45 minutos contra o Macaé fizeram trabalho regenerativo na academia, piscina aquecida e no gelo, enquanto os outros treinaram com bola, em atividade coordenada pelo técnico Sérgio Soares.

Inicialmente, o treinador fez um trabalho técnico, de posse de bola em campo reduzido. Depois, as finalizações, sobretudo os chutes frontais, foram aperfeiçoados pelos jogadores.

O Bahia finaliza a preparação na tarde de sexta, 10, às 15h30, no Fazendão, quando a equipe que entra em campo na sexta deve ser definida.

Meia diz "não" ao tricolor

Depois de o diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria, afirmar na noite de terça-feira, 8, em coletiva, que o clube estaria em negociações adiantadas para trazer dois reforços - um meia e um atacante de times que estão disputando a Primeira Divisão -, surgiu um vendaval de especulações.

No entanto, até o início da noite desta quarta-feira, 9, nenhum novo jogador havia sido anunciado. O Esquadrão tentou trazer o meia Rodriguinho, reserva do Corinthians, mas o atleta preferiu continuar na equipe que lidera a Série A.

Para o setor ofensivo, o Tricolor já tinha recebido negativas anteriormente ao fazer propostas para contar com Gabriel - revelado no próprio Bahia e hoje no Flamengo - e Joel, do Cruzeiro.

