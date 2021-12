Adriano 'Apodi' corre contra o tempo para mostrar serviço

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral direito Tony é ausência certa no sábado, 6, diante do Bragantino, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, interior de São Paulo.

O que poderia ser uma dor de cabeça para o técnico Sérgio Soares, acaba se tornando uma excelente oportunidade para Adriano Silva - que não quer mais ser chamado de Apodi. Eleito o melhor lateral direito do Campeonato Baiano, o jogador foi apresentado pelo Bahia no dia 13 de maio, com contrato de experiência, de apenas três meses.

Este prazo se esgota em agosto, segundo o gerente de futebol do clube, Éder Ferrari. E, neste sábado, Adriano terá, enfim, sua chance de mostrar serviço como titular da lateral direita na Série B 2015. Até então, o jogador, de 26 anos, havia atuado apenas oito minutos (substituiu Tony, machucado) na goleada do Bahia por 4 a 1 sobre o Mogi Mirim, na 2ª rodada, em Pituaçu.

Sem improviso

O treino coletivo de quinta, 4, realizado no CT do Palmeiras apenas confirmou o discurso do técnico Sérgio Soares logo após o empate sem gols diante do Macaé, na última quarta-feira. Na ocasião, ao ser questionado se improvisaria o volante Yuri ou o lateral Adrino, o treinador foi taxativo.

"Eu, quando improviso, vocês (imprensa) reclamam. Agora, que tenho um atleta da posição, falam em improvisar. Eu pretendo dar sequência e uma chance para ver como ele se comporta", disse.

Além de Adriano Silva, o Bahia terá outras mudanças. Na zaga, Jailton dá lugar a Robson, que volta a formar dupla com Titi. No meio-campo, o volante Pittoni, ausente após cumprir suspensão, reassume o posto. Yuri deixa o time. No ataque, é grande a chance do retorno de Maxi Biancucchi.

Fora das últimas quatro partidas, após reclamar de dores na coxa, o argentino treinou na quinta com o grupo e deve retornar ao time. Zé Roberto ou Rômulo deve perder a vaga. Em nota, o departamento médico tricolor informou que o meia Eduardo sofreu um estiramento de grau 1 na panturrilha e vai ficar em tratamento entre 10 e 15 dias.

