Adeus oficial de Guto abre busca por substituto

Está aberta a temporada de especulações sobre quem será o novo treinador do Bahia. Algo que faz parte da rotina de quem respira o futebol, mas que o torcedor tricolor não vivia há 11 meses.

Este foi o período em que Guto Ferreira treinou o Esquadrão. Nesta terça-feira, 30, em nota, o clube confirmou oficialmente a saída do técnico para o Internacional e ressaltou estar no aguardo do pagamento da multa rescisória de cerca de R$ 600 mil para encerrar o vínculo com toda a comissão técnica.

Sendo assim, o Bahia já iniciou com afinco a busca pelo substituto. Enquanto Preto Casagrande assume interinamente a partir desta quarta, 31, quando o grupo volta da folga após a derrota para o Botafogo no último domingo, a diretoria tricolor trabalha com nomes como Levir Culpi, Jorginho e Cristóvão Borges.

Despontam como favoritos Levir e Jorginho, dois técnicos que estão há algum tempo desempregados. Enquanto Levir, que recusou convite desta gestão do Bahia no final de 2015, não treina nenhum clube desde que deixou o Fluminense em novembro de 2016, Jorginho teve como seu último time o Vasco – do qual foi demitido após conquistar o acesso à Série A, também no fim do ano passado.

O Bahia não fala oficialmente sobre as negociações, mas, nos bastidores, confirma que ambos estão na lista de substitutos possíveis.

Via rede social, Guto Ferreira agradeceu ao clube em mensagem de despedida: “Foram 11 meses de ótima convivência, respeito, carinho mútuo e conquistas. Muito obrigado ao Bahia e ao povo baiano, que tão bem me acolheu. Parto agora para um novo desafio num clube que, durante 13 anos, praticamente me formou como profissional”.

Convocado novamente para a seleção colombiana, à qual se apresenta nesta quarta para amistosos nos próximos dias 7 e 13 de junho, o lateral Armero lamentou a saída do técnico: “Encontrei em Guto um professor e uma grande pessoa. Aprendi muito com ele. Preferia que ficasse, pois não gosto de muitas trocas de treinador. Acredito no trabalho e não se faz nada com um ou dois jogos... mas a vida é assim”.

Além do treinador, o Bahia também busca novos atletas. Os meias Vinicius (ex-Atlético-PR) e Gustavo Ferrareis (emprestado pelo Inter) devem ser anunciados em breve

Régis com pressa

Um dia antes da reapresentação geral, o meia Régis foi nesta terça ao Fazendão para tratar da lesão na coxa direita que sofreu no duelo com o Botafogo. O jogador realizou exame para saber a gravidade do problema e o tempo necessário para reabilitação, ainda sem resultado divulgado.

