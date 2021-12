"Acredito que errei no tom", declara Bellintani após críticas contra arbitragem

Após a derrota do Tricolor para o Santos na quarta, 30, na Vila Belmiro, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, criticou o sistema de arbitragem brasileiro. "Uns merdinhas que ficam em uma salinha decidindo quem ganha o jogo", comentou o gestor do Esquadrão em entrevista para uma rádio local.

Neste sábado, 2, Bellintani esteve presente no evento "Eu Vivo Futebol", no Novotel Hangar Aeroporto, na avenida Paralela, em Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o presidente comentou sobre o episódio e se desculpou com a comissão de arbitragem, alegando que ele teria se exaltado no 'calor do momento'.

"Não temo represália nenhuma (sobre as declarações). Acho que o futebol brasileiro hoje está livre disso. Eu não farei nenhuma representação enquanto as que estão lá não forem respondidas. Nós temos um total de oito representações sem nem sequer ter uma resposta e esse foi o motivo da minha maior chateação. Acredito que errei no tom, o que é algo natural porque estava com o sangue quente no final da partida. Pedi desculpas, recebi a ligação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, do presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, e já passamos tudo a limpo", revelou.

Questionado sobre as declarações da Deputada Federal Lídice da Mata (PSB), em entrevista à rádio A TARDE FM, sobre uma possível filiação dele ao Partido Socialista Brasileiro para concorrer à prefeitura de Salvador em 2020, Bellintani foi cirúrgico ao afirmar que seu foco está no Tricolor.

"Eu agradeço muito a Lídice, é uma pessoa que eu possuo um enorme carinho. No entanto, estou atualmente focado exclusivamente no Esporte Clube Bahia", concluiu.

