Acordo entre Bahia e Kleina esfria após saída de diretor

Em meio à crise, o Bahia segue sem anunciar quem vai substituir Marquinhos Santos no comando da equipe. Com a saída de Ocimar Bolicenho da direção de futebol, a expectativa agora é que o novo técnico seja anunciado somente nesta quarta-feira, 30, junto com o novo gestor.

De todos os nomes especulados, o único que tem proposta é Gilson Kleina, ex-Palmeiras e atualmente sem clube. Segundo o seu empresário, Anderson Suave, as negociações esfriaram após a saída de Bolicenho. "Foi feito um contato na manhã de hoje (segunda), mas com as mudanças na direção não tivemos mais resposta", disse.

"Esperamos uma posição do Bahia, que deve acontecer amanhã (terça). Agora, com a mudança na direção, é difícil dizer se estamos perto ou não de um acordo", completou. O empecilho continua sendo a exigência salarial do curitibano.

Sem KIeina, o Bahia continua procurando outras opções no mercado. Nesta terça, 29, surgiram os nomes de Enderson Moreira, demitido do Grêmio na noite de domingo, e Márcio Araújo, que conquistou o acesso com o Tricolor em 2010 e está sem clube desde 2012.

Segundo Francis Melo, responsável pela carreira de Enderson, o treinador tem interesse, mas ainda não foi contactado. "Pode até ser fácil chegar a um acordo, porque sou empresário de Lincoln e tenho boa relação com o Bahia. Mas até agora ninguém me procurou", disse.

Já Márcio Araújo comemora o interesse, mas diz que, até agora, só foi procurado pela imprensa. "Tenho muito interesse em voltar para o Bahia, onde fui muito bem, tenho carinho pela equipe, mas até agora ninguém do clube entrou em contato comigo", anunciou.

A reportagem procurou o vice-presidente do clube, Valton Pessoa, para tratar do assunto, mas o cartola não atendeu às ligações. Nenhum outro dirigente se prontificou a falar sobre as negociações.

adblock ativo