Acordo do Bahia com a Caixa sai no Diário Oficial

Negociando desde o início do ano com a Caixa Econômica Federal, o Bahia deu nesta semana mais um passo para garantir o patrocínio máster da estatal. O acordo com o banco saiu na edição do Diário Oficial da União de quinta-feira, 4.

Segundo a publicação, o patrocínio seria de R$ 2 milhões, mas não há maiores detalhes se esse valor seria pago anualmente ou só até o final deste ano. A assessoria de comunicação do clube não quis se pronunciar sobre a publicação.

Apesar da nota no Diário Oficial, o contrato ainda não foi assinado - a publicação dá conta apenas que o contrato foi aprovado pela estatal. A assinatura, portanto, pode acontecer em breve.

Como adiantado pelo A TARDE na época, o Tricolor busca o patrocínio desde dezembro do ano passado, quando aderiu ao Profut (programa do Governo Federal para eliminar dívidas dos clubes com a União) e entrou na fila para conseguir as últimas Certidões Negativas de Débito (CND) necessárias. O documento comprova que a entidade eliminou seus débitos e é requisito para qualquer parceria com o Estado.

Visita alemã

O Bahia segue sua intertemporada no Fazendão, já que só volta a campo no dia 16, contra o Atlético-GO, na Fonte Nova. Pela manhã, Guto Ferreira comandou um trabalho tático, focado no posicionamento da defesa. Pela tarde, os atletas exercitaram fundamentos, como finalização.

O goleiro Jean, com um incômodo na coxa, e o atacante Zé Roberto, com dores nas costas, realizaram tratamento no departamento médico. Ainda se recuperando de uma fissura no pé, o zagueiro Lucas Fonseca continuou com o trabalho de transição. O também zagueiro Jackson, outro que sofreu uma fissura num pé, fez um trabalho físico.

Em entrevista, o técnico disse que busca o equilíbrio do time: "Sob meu comando o Bahia tomou apenas três gols, um número bom. Mas o ataque só marcou três. Por isso temos que qualificar o ataque. Os exercícios estão sendo feitos para esse fim".

adblock ativo