Acordo com a Penalty está prestes a ser anunciado

O novo presidente do Bahia ainda não foi escolhido, mas já saberá um dos detalhes da sua gestão na próxima semana. De contrato assinado, o Tricolor anunciará, mesmo em meio à crise em que se encontra, o seu novo fornecedor de material esportivo.

Ninguém da diretoria confirma, mas a Penalty deve ser a marca escolhida para substituir a Nike. A empresa retorna ao clube após quase 10 anos. No Estado, ela patrocinou, até maio deste ano, o rival Vitória.

O diretor de negócios do Bahia, Lênin Franco, diz apenas que fechou negócio com uma empresa e, segundo ele, o anúncio será feito de forma discreta. "Por conta da situação delicada em que estamos no Brasileiro, um evento festivo não teria cabimento. Por isso, vamos manter o lançamento, mas de uma outra forma", reconheceu.

A ideia é apresentar já na próxima semana o enxoval completo, incluindo camisas um (a tradicional, branca) e dois (a tricolor), e outras peças, como uniformes de treino e de viagem.

O motivo da aparente pressa é aproveitar as compras de final de ano. "O clube lucra com os royalties dessa venda. Se a gente fosse esperar, perderíamos o período natalino e as férias, o que causaria um prejuízo muito grande", explica Lênin.

O acordo será de quatro anos. O dirigente lamenta não poder revelar os valores do negócio. "Temos uma cláusula de confidencialidade, mas posso garantir que é um contrato melhor do que tínhamos, com ampla participação do clube". O negócio foi possível porque o clube conseguiu antecipar o final do contrato com a Nike do final de 2015 para dezembro deste ano.

