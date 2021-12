ABL indica Olavo Filho à presidência do Bahia

A Associação Bahia Livre (ABL) já tem seu candidato para concorrer à presidência do Bahia: o empresário Olavo Fonseca Filho. O nome do Grupo Basta foi oficializado à reportagem de A TARDE nesta segunda-feira, 24, último dia de inscrições das chapas, que iniciaram na quinta, 20. Fernando Jorge, diretor do Conselho Deliberativo do Tricolor e considerado um dos homens fortes do clube, será o vice-presidente.

O pré-candidato é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e presidente do Grupo Sonar. Um dos fatores que chamou atenção para a sua candidatura é por ser empresário.

Sem grandes promessas, Olavo afirma que deseja trazer uma gestão empresarial. "Quero reformular a gestão do Bahia, sem prometer resultados, mas planejamento a longo prazo. Nossa ideia é de trazer uma gestão competitiva e empresarial ao clube", disse.

Olavo não possui nenhum vínculo empresarial ou de cargo institucional com o Clube, mas ainda assim, o seu vice, Fernando Jorge, acredita nessa parceria. "Gostamos dele por ser empresário, como eu, ou seja, nada de radialista ou jornalista. Entendemos que o Bahia precisa de profissionais da área", afirmou.

A eleição para escolha do novo presidente, que será realizada no dia 13 de dezembro, terá sete candidatos: Antonio Tillemont, Binha do São Caetano, Marcelo Sant'ana, Marco Costa, Nelsival Meneses, Olavo Fonseca Filho, Ronei Carvalho e Rui Cordeiro. Já o pré-candidato João Marcelo desistiu de disputar o cargo de presidente do clube. Nos próximos dias, ele deve anunciar o seu apoio para uma das chapas.

