Abalado, Souza não sabe se enfrenta o Internacional

Envolvido numa suposta agressão à jovem Adriele dos Santos Cerqueira, o atacante Souza, do Bahia, afirmou estar profundamente abalado pela situação. Tanto que, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 20, o jogador chegou a dizer que não sabe se enfrentará o Internacional, no próximo domingo, 23, no Beira Rio.

Souza diz estar sendo vítima de uma aproveitadora. "Ela queria aparecer em cima de mim, queria mídia, fama, dinheiro. E eu fui o sorteado dela, mas aos poucos estou provando para todo mundo que a situação está esclarecida, e vocês vão ver que no final o certo sou eu", alegou.

O jogador voltou a afirmar que não conhece Adriele. "Não conheço ela e ela apareceu em minha casa através de um amigo que trouxe uma amiga dela. Não fiz nada demais, só pedi para que ela se retirasse porque não foi minha convidada e ela armou aquele escarcéu todo. Quem estava na minha casa viu o que aconteceu e viu que eu fui chamar os policiais. Se eu fosse o errado, não teria chamado policial nenhum", rebateu.

Abalado, Souza diz que não vai conseguir relaxar até que seja considerado inocente. "Eu não estou bem, não venho treinando direito, não tenho me alimentado direito. Comigo é mais fácil, consigo segurar a onda, mas com minha família é mais difícil. Tem minha mãe e minha mulher que estão no Rio com meu filho. Isso vem me prejudicando muito dentro de campo, e só vou relaxar quando eu acordar e ver nos jornais daqui de Salvador e do Rio que eu sou inocente", afirmou.

Por conta do momento ruim, o camisa 9 disse que não está em condições de entrar em campo no domingo para encarar o Internacional. "Tenho um jogo importante no domingo e não sei se jogo. Avisei para as pessoas próximas a mim que, se eu não me alimentar direito até lá, não tenho condições de ir para o jogo. Tenho que dar o meu máximo em campo, mas se eu não estiver bem da cabeça, não adianta nada. Serei menos um em campo, e esse grupo precisa e confia em mim", encerrou.

Vitor Villar

