"A torcida merece um Bahia ainda maior", afirma Guilherme Bellintani

Em pouco mais de um ano e nove meses no comando do Bahia, o presidente Guilherme Bellintani conseguiu alguns feitos louváveis. A gestão do dirigente foi responsável pelo orçamento recorde do clube (R$ 143 milhões neste ano), vendas milionárias, aumento de mais de 200% do número de sócios, campanhas sociais, e a reforma da Cidade Tricolor. O dirigente recebeu o Portal A TARDE, no CT do Fazendão, onde concedeu entrevista exclusiva e abordou temas como o momento esportivo do Tricolor, vaga na Libertadores, divisão de base, criação de um 'time B', parcerias com investidores, votação do Projeto de Lei do Futebol S/A, além da candidatura à prefeitura de Salvador.

Oito jogos de invencibilidade, 10 partidas sem tomar gol, maior pontuação do Bahia em um turno da Série A. Como você avalia esse momento esportivo do Esquadrão? A diretoria imaginava um primeiro turno tão forte do Tricolor?

O Bahia tem se preparado para uma evolução dentro de campo, que tem como explicação a evolução que vem sendo feita fora do campo. Desde 2013, com a intervenção e das duas gestões anteriores à minha e de Vitor Ferraz, que tem o propósito de elevar o tamanho econômico do clube, e, consequentemente, o poder esportivo também. Eu digo sempre que o Campeonato Brasileiro de futebol é, na verdade, um campeonato de finanças. Com esse propósito, nós fizemos nosso dever de casa de melhorar o clube fora de campo, e está chegando a hora disso começar a ter impactos dentro de campo.

O Bahia fez uma campanha muito interessante na Copa do Brasil, chegando às quartas de final da competição, tendo disputado desde a 1° fase. Depois do 1 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, houve uma frustração com o desempenho da partida de volta com a Arena Fonte Nova lotada?

Foi uma grande frustração. Eu sei que os jogadores deram o máximo, o treinador deu o máximo. O grupo estava todo focado naquilo e a torcida apoiou do início ao fim. Não chega a ser uma decepção, eu acho que fizemos algo maior do que muitos acreditavam, justamente pela nossa restrição econômica. Foi um momento muito difícil para gente, que queria chegar a mais uma etapa da Copa do Brasil. Foi um momento de frustração, mas é algo que nos dá força.

Faltou experiência ao Tricolor? Aquela casca de estar sempre chegando e disputando fases avançadas de competições? E, após chegar duas vezes as quartas, o clube está pronto para dar um passo maior nas próximas edições da Copa do Brasil?

Faltou, mas não sei se a gente já deveria se cobrar isso. Acho que ainda temos o direito de ter esse tipo de erro que tivemos nas quartas de final, de não fazer um segundo jogo muito bom, mas a gente tem que pegar esses erros e provocar o que a gente pode amadurecer. Eu tenho certeza que para o próximo ano estaremos mais maduros para essas competições. O futebol tem disso: tem de poder financeiro, de estrutura, mas também tem o aprendizado. O elenco está muito focado de que pode mais, e a gente vem trabalhando nisso. Acho que os resultados do segundo semestre vai mostrar a consolidação de um bom trabalho dentro de campo.

Faltando um turno inteiro para ser disputado do Campeonato Brasileiro, você acha que é um erro tratar a vaga na Libertadores como objetivo da temporada? Como isso está sendo trabalhado dentro do grupo?

Não colocamos isso como uma pauta obrigatória, por que a Libertadores pode dar a vaga do sexto ao nono. Então a gente colocou como objetivo ficar entre os 10 primeiros. Esse é nosso objetivo. Não quero colocar de uma forma em que o fato desse objetivo eventualmente não seja alcançado e vire uma decepção.

Tem um poema de Fernando Pessoa que diz que 'Tudo isso que é tanto, ainda é pouco para o que eu quero' Tem um poema de Fernando Pessoa que diz que 'Tudo isso que é tanto, ainda é pouco para o que eu quero'

O Bahia teve um começo de temporada complicado, com as eliminações ainda na fase de grupos da Copa do Nordeste e na primeira fase da Sul-americana contra o modesto Liverpool (URU). O que você acredita ter sido o principal fator para esses maus resultados? A demissão de Enderson Moreira poderia acontecer um pouco mais cedo?

O calendário imposto no primeiro semestre. É bom lembrar que a gente fez jogos com a frequência de menos de três dias por jogo. Esse início junta quatro competições (Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Campeonato baiano). Então a gente tem isso muito claro como impacto direto e um prejuízo muito grande. A demissão foi feita dentro do que foi possível. Eu não acho que poderia ter sido antes. Se a gente demite antes, iríamos ficar marcados como um clube que é intolerante com treinador. Eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de paciência, os resultados com Enderson voltariam a aparecer. É bom lembrar que ele levou a equipe a 11° posição no campeonato do ano passado, sendo que era um time menos competitivo que o atual.

O zagueiro Marllon chegou ao Tricolor há pouco mais de dois meses por empréstimo do Corinthians e já retornou ao clube de origem, sem ter jogado pelo Esquadrão. O que aconteceu?

O caso de Marllon é que ele não estava sendo muito aproveitado aqui e ainda nem tinha estreado. Ele é um jogador de alto nível, o Corinthians entendeu que tinha mais espaço para ele lá, solicitou o retorno, e, embasado em uma cláusula contratual, entendemos que esse era o melhor caminho. O atleta decidiu voltar por entender que teria mais chances de jogar lá. No final das contas, se ele estivesse jogando aqui, dificilmente voltaria.

O Bahia junto com o Palmeiras são as equipes que menos utilizaram jogadores oriundos da base do clube nas partidas. Existe uma explicação para essa não utilização da base no elenco profissional? O que está sendo feito para mudar a realidade atual?

Nossa base precisou de uma reformulação grande, e a gente começou a fazer isso no ano passado. Reformular a base significa que a gente começa a formar atletas do sub-13, sub-14, que só vão chegar à equipe profissional daqui a seis ou sete anos. Esse era um problema quando eu cheguei, de uma falta de estruturação e de visão a médio prazo da base muito grande. Não dá para reformular o clube todo de uma vez. Não adianta colocar jogador da base de uma maneira forçada para virar número positivo. Eu tenho que fazer se isso for coisa que vai dar rendimento esportivo e financeiro ao clube. Essa reformulação que a gente tanto queria está acontecendo.

Eric Ramires surgiu como uma grande promessa e estourou em uma velocidade absurda. Em algum momento desde a estreia dele, o clube chegou a receber propostas melhores que a aceita do Basel pelo jovem?

Houve uma sondagem do Borussia Dortmund, mas é natural. Ele era titular de um clube da Série A. Agora, nesse momento, ele já não era mais. Futebol é momento. A gente poderia mantê-lo aqui, e esperar uma proposta melhor, essa proposta não vir, ele, eventualmente, parar de jogar e desvalorizar ainda mais. Ou ele poderia voltar a ser titular, se valorizar ainda mais e fechar uma proposta melhor. Tudo isso é muito tênue. Mas a do Borussia não foi uma proposta formal, foi uma sondagem. Chegou valores, mas não colocou no papel. É natural que viesse uma proposta mais alta antes e que a gente não aceitasse. Isso não significa uma falta de estratégia. No futebol, lidamos com seres humanos, ainda mais com um garoto de 18 anos. É muito o 'feeling' de cada um

Júnior Brumado e Rodrigo Becão foram jogadores muito criticados pela torcida e que não tiveram tantas oportunidades para jogar pelo elenco principal. Ainda assim, esses atletas garantiram vendas milionárias para o clube. O que é mais importante quando surge um atleta da base, o retorno técnico ou financeiro?

No momento, o foco do Bahia é o retorno financeiro. O Bahia não pode negar boas propostas financeiras por seus jogadores. Vai chegar o momento em que a gente vai ter mais espaço para o retorno técnico. A formação da base vai estar mais sólida. Os jogadores vão estar mais preparados para jogar em alto nível.

Você acha que a torcida deveria ser mais paciente com os jovens jogadores?

Sim, acho que a torcida é impaciente, não só com o jogador da base, mas com qualquer jogador. O problema é que quando a gente tem relação com o atleta, geralmente são contratos longos. Nesse período qualquer atleta, seja ele da base ou não, tem momentos de altos e baixos. A gente não pode no momento ruim de Nino Paraíba achar que ele deve fazer a rescisão contratual, e no momento bom endeusá-lo. Gilberto passou por isso em um momento em que ficou sem fazer gol. O próprio Fernandão, que é um ídolo do clube, está passando por um momento que não consegue ter sequência, mas, ainda assim, é um jogador que, nas últimas seis temporadas, tem uma média de um gol a cada dois jogos por onde passou, e parte da torcida começa a criticar sendo que ele joga 10/15 minutos por jogo. Se a gente quer ter um time competitivo, tem que entender que os atletas passam por momentos diferentes dentro desse período.

Bellintani sendo tietado por torcedores do Bahia que estavam no Fazendão

O Esquadrão conseguiu uma boa campanha no Brasileirão de Aspirantes neste ano sob o comando de Dado Cavalcanti. Alguns desses jogadores podem reforçar a equipe principal para o segundo turno do Brasileirão? Já existe uma definição sobre a utilização ou não desse grupo no Campeonato Baiano de 2020?

Existe a possibilidade, mas depende muito mais do Roger e do Dado. Eles estão conversando sobre isso, mas não é para gente uma coisa apressada. O que nós estamos interessados é em montar um time B mais consolidado, não necessariamente para jogar o Baianão, e sim para quando precisar de folga no calendário. A gente quer esse time para no primeiro semestre não sofrer o que sofremos neste ano.

Aconteceu uma reunião na CBF sobre o projeto de lei que troca benefícios com as dívidas em troca da transformação do clube em empresas. Em votação, o projeto foi negado, mas haverá uma nova reunião para debater a substituição de alguns pontos. O clube já tem uma posição sobre o assunto?

O projeto ainda precisa de muitos ajustes. Há uma unanimidade entre os clubes que estiveram na reunião. A gente entende que o projeto tem temas que não cabem, como fundo garantidor, ou um novo refinanciamento de dívidas fiscais, mudanças em leis trabalhistas. O projeto Sociedade Anônima (S/A), na minha visão, ele é muito mais simples. Ele precisa fazer um ajuste fiscal de valor tributário, que tem um peso muito forte.

Um novo refinanciamento beneficiará as equipes tradicionais que vem sendo mal geridas há décadas. Prejudica o Bahia?

Primeiro isso é prejudicial ao estado brasileiro, isso é o dinheiro público. Não é porque estamos no futebol que temos que achar que o estado tem que refinanciar os clubes quinhentas mil vezes. O Bahia está fazendo a sua parte, está pagando em dia o Profut, e quem não tiver fazendo tem que arcar com suas consequências. Não tem como ficar fazendo refinanciamento toda hora.

Com a mudança do sistema de pay per view, o Tricolor só receberá parte do dinheiro do modelo no final do Brasileirão. Qual a expectativa financeira do clube para este fim de ano. A previsão é de deficit ou superavit?

Devemos fechar com superavit novamente. Apesar de termos perdido R$ 11 milhões aproximadamente de pay per view e R$ 7 milhões do contrato de direitos internacionais que estava assinado e não foi cumprido pela empresa. Tivemos um crescimento de receita do plano de sócios, vendemos jogadores por pouco mais do que estava previsto. A gente também passou a investir mais, o investimento na Cidade Tricolor foi maior, o da folha de pagamentos dos atletas também um pouco maior, mas devemos ter superavit.

Junto com o Diego Cerri, você aproveitou a viagem à Suíça para conversar com alguns clubes europeus. O que exatamente o Bahia busca com essas parcerias?

Eu chamo esse movimento de início das relações internacionais do Bahia. A gente foi à Suíça, fechamos a negociação de Ramires, conversamos muito com o Basel. Logo depois, fomos para Londres conversar com um fundo de investimentos e com alguns investidores chineses que estão investindo no futebol. Mas não é nada a curto prazo, só quis entender como é que está lógica desses investidores internacionais. Fizemos reuniões de sondagens, de conhecimento do processo. Foram reuniões importantes, estava presente um dos três maiores investidores do futebol no mundo, e gente entendeu exatamente como está funcionando e voltamos com o dever de casa de preparar essa nova relação internacional do Bahia. Também conversamos com um clube importante de Portugal para iniciar parcerias, principalmente da base. Em Novembro, teremos dois representantes de clubes europeus vindo a Salvador para conhecer a Cidade Tricolor, conhecer nossos projetos de base. Aos poucos vamos construir uma ponte da Bahia direto para a Europa e para a Ásia, eliminando os intermediários nessa história.

O Vitória acertou essa semana com a Arena Fonte Nova e mandará as partidas no local por três anos. Existe uma preocupação com o gramado após esse aumento de número de eventos?

Existe a preocupação, mas contratualmente a gente está previsto. Se o gramado estiver ruim, temos os nossos mecanismos contratuais para exigir a troca de gramado. Eu tenho certeza que a Arena vai cumprir o que está no contrato.

Há um tempo foi sinalizada a possibilidade da troca do gramado da Arena para o sintético e a retirada de cadeiras do setor onde geralmente ficam as torcidas organizadas. Essas questões ainda estão na pauta do clube? Existe algum acordo sobre isso?

As cadeiras eu já insisti bastante. Encontramos divergências em questão de segurança com o Corpo de Bombeiros e a Sudesb, e eu entendo que exista essa preocupação com segurança, mas eu divirjo um pouco porque no meu entendimento tem vários estádios do mundo fazendo isso. Combinamos com a Sudesb de fazer um estudo conjunto nesse aspecto para tentar avançar. Se for possível, ótimo. Se não for possível, a gente fez o que estava ao nosso alcance. Em relação ao gramado misto, está na pauta, discuti isso com o governador quando estive com ele. Acho que até o final do ano estamos concluindo isso.

Foi anunciado uma Universidade do Bahia. Como vai funcionar esse projeto? Existe uma previsão de lançamento?

O projeto está bem legal. Estamos na reta final, teremos boas surpresas. Nos próximos dias estaremos lançando. Atrasamos um pouco por questão de estrutura, mas o resultado vai ser melhor do que se tivéssemos lançado 20 dias atrás. Vai ser muito bom.

Você foi questionado várias vezes sobre uma possível candidatura à prefeitura de Salvador. Quais motivos poderiam fazer você concorrer a prefeito e os que te fazem permanecer no Bahia?

Eu sempre faço, me envolvo e decido fazer coisas que me dão prazer. Eu tive uma coisa muito boa na minha vida, que foi ter conseguido um equilíbrio financeiro pessoal muito cedo, o que me permitiu desde jovem, com 35 anos, ir para a gestão pública ganhar menos do que eu ganharia na iniciativa privada, por que aquilo estava me dando prazer, assim como é no Bahia. Isso aqui me dá prazer, me movimenta no momento. Eu sempre digo que esses projetos que me movimentam hoje, eu vou continuar neles até que encontre outros projetos que me movimentem, e que eu queira mudar. Se eu sentir que a gestão pública em algum momento, independente do ano e da hora está me chamando, que eu tenho algo a colaborar, que eu tenho uma missão ali e vai me dar prazer, eu vou.

O Bahia vem em um crescimento progressivo. Você acha que o clube está perto de atingir o seu teto?

Não, de jeito nenhum. Tem um poema de Fernando Pessoa que diz que 'Tudo isso que é tanto, ainda é pouco para o que eu quero'. É um desafio que o Bahia tem de crescer muito mais. A torcida merece um Bahia ainda maior.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo