"A torcida me arrepiou", diz Jorginho sobre estreia em casa

Diante do São Paulo, o técnico Jorginho comandou a sua primeira partida diante da torcida do Esquadrão de Aço. E estreou com o pé direito: triunfo por 1 a 0, que deu uma boa vantagem para o Bahia na luta para fugir da zona de rebaixamento.

Jorginho confessa que ficou emocionado com o seu primeiro contato com a massa tricolor. "A torcida do Bahia me arrepiou, cara. Já arrepiava contra e agora está ao meu favor. Muitas vezes, ela pode até ser a favor do adversário. Se eu estivesse jogando contra, ia fazer de tudo para que a torcida vaiasse o Bahia e assim teria o jogo na mão. Não podemos deixar que isso aconteça, ela tem que fazer o que fez hoje, vaiando o São Paulo e empurrando o Bahia", declarou o treinador.

Na opinião do novo comandante, os jogadores do Bahia não podem se contentar com a forma como jogaram diante do São Paulo, e sim buscar melhorarem a cada jogo. Apesar do triunfo, o treinador admite que o time deixou um pouco a desejar, principalmente na quantidade de passes errados.

"Se manter assim contra o Atlético-MG, a gente perde. Então eles [os jogadores] têm que se dedicarem mais e mais. O bom é que eles querem isso, o que é muito bom. Então é bom ter a torcida apoiando, a diretoria do lado deles e a imprensa também. Eles que são as grandes estrelas, os grandes astros, e nós só estamos aqui para dar a eles o melhor caminho", argumentou Jorginho.

adblock ativo