A TARDE realiza debate da eleição no Bahia; mande perguntas

O Grupo A TARDE realiza nesta quarta-feira, 4, um debate entre os três candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. O encontro será iniciado às 14 horas, na sede do jornal, no Caminho das Árvores, e terá duração de uma hora e meia, dividido em quatro blocos.

Antônio Tillemont, Fernando Schmitd e Rui Cordeiro já confirmaram participação no debate, que será mediado pelo editor-coordenador de esportes Marcelo Machado.

Os leitores poderão participar enviando perguntas aos candidatos. As questões podem ser enviadas na caixa de comentários no site ou ainda pelas contas no Facebook e Twitter do ATEC. As melhores perguntas serão selecionadas e incluídas no debate.

Eleição

No próximo sábado, dia 7, 10.629 sócios do Bahia vão eleger o novo presidente do clube. A votação vai ocorrer na área dos camarotes da Arena Fonte Nova, das 9h às 15 horas. No mesmo dia, as urnas serão apuradas pela comissão eleitoral do clube indicando o novo gestor eleito pelo voto dos sócios.

No dia 9, segunda, o presidente eleito será oficialmente empossado, iniciando a nova gestão, que só vai durar até dezembro de 2014.

