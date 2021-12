A TARDE promove debate com presidenciáveis do Bahia na Arena

O Grupo A TARDE promove, na manhã desta terça-feira, 9, um debate entre os cinco principais candidatos à presidência do Bahia. O encontro acontece no camarote da empresa, na Arena Fonte Nova, e todo seu conteúdo estará à disposição dos leitores na edição do jornal de quarta, 10, assim como será publicado no Portal A TARDE um vídeo na íntegra dos quatro blocos do evento.

Os cinco candidatos foram escolhidos por A TARDE segundo uma consulta feita pelo caderno de esportes, que indicou - em ordem alfabética - Antônio Tillemont, Marcelo Sant'Ana, Marco Costa, Olavo Fonseca e Ronei Carvalho como favoritos ao pleito. A amostragem foi realizada na entrada de sócios da Arena Fonte Nova, no jogo do Tricolor contra o Grêmio, em 30 de novembro.

Menos votados na consulta, Nelcival de Souza Menezes (zero voto) e Flávio Alexandre 'Binha' Filho (um voto) não foram convidados ao evento, mas caso sejam citados por outros adversários durante o debate, têm direito de resposta garantido pelo jornal no dia seguinte à publicação.

"Enxugar o número de candidatos foi a maneira que encontramos de garantir um conteúdo mais denso para os leitores, com um tempo mais adequado para respostas, réplicas e tréplicas, além de um formato mais prazeroso para os internautas que acessam o nosso Portal. Contudo, seguimos abertos para o diálogo com todos os candidatos", explica o editor-coordenador de esportes de A TARDE, Luiz Teles.

4 blocos

O debate está dividido em quatro blocos. No primeiro, cada candidato responderá a uma pergunta diferente (sempre sorteadas) mandada pelos leitores do A TARDE. No segundo, cada candidato escolherá um concorrente para ser questionado. Cada concorrente poderá ser perguntado por até duas vezes.

No terceiro bloco, os candidatos responderão a questões elaboradas pelo Grupo A TARDE. Todos serão perguntados por uma vez. O jornalista pergunta e escolhe um outro candidato para replicar a resposta. No último bloco, os participantes terão um minuto, cada um, para suas considerações finais.

