A TARDE faz transmissão ao vivo de Flamengo x Bahia

O Bahia entra em campo na noite desta quarta-feira, 21, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (Rio de Janeiro), para buscar o triunfo contra o Flamengo, que pode colocar o tricolor no G-4 do Brasileirão e mandar o time carioca para a zona de rebaixamento. Portal A TARDE vai transmitir ao vivo o lance a lance do duelo às 19h30.

Com apenas quatro pontos conquistados - mesmo número do Criciúma, primeiro clube do Z-4 -, o rubro-negro carioca é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Urubu é comandado por Ney Franco, ex-Vitória. O treinador é freguês azul, vermelho e branco desde a época na qual treinava o São Paulo.

Pelo clube paulista, o autor da música "Na beira do caos" chegou a eliminar o Bahia na Copa Sul-Americana com dois triunfos por 2 a 0 - o último foi em 21 de agosto de 2012. Depois disso, porém, só deu Esquadrão. Ainda em 2012, mas pelo Brasileiro (2 de setembro), o Bahia venceu o São Paulo por 1 a 0, em Pituaçu.

No ano passado, o treinador tornou-se comandante do Vitória. No único clássico pelo Leão, perdeu por 2 a 0, na Fonte Nova. Nesta temporada, ainda viu o tricolor vencer duas vezes por 2 a 0. Outras três partidas terminaram empatadas: 1 a 1 (duas vezes) e 2 a 2. Além disso, o Bahia sagrou-se campeão baiano de 2014.

Apesar da superioridade do Bahia contra Ney Franco - sete jogos de invencibilidade - , Marquinhos Santos, que é amigo do treinador rubro-negro, considera que o momento atual é outro. "Foi o ano que mais nos enfrentamos. Mas é um momento diferente, outra competição, com equipes diferentes. Não entendo que os resultados anteriores sejam relevantes para esta partida. Temos que tomar os cuidados necessários. Conhecendo as características do Ney, será um jogo tático, aberto, com muitos gols. E espero sair vitorioso", disse o técnico do Bahia.

Já Ney Franco precisa mais do que nunca do resultado. "Desde o vestiário do jogo contra o São Paulo [derrota por 2 a 0] que já estou mobilizando o grupo para esta partida contra o Bahia. O momento do Flamengo não é bom, mas os jogadores sabem que precisam lidar com este tipo de pressão e se prepararam bem para chegarem fortes neste duelo", contou

