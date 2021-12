A TARDE faz transmissão ao vivo de Bahia x Nacional

Confira o lance a lance de Bahia x Nacional

O Bahia vai enfrentar o Nacional de Medellín-COL, na Arena Fonte Nova, logo mais às 19h30 (horário de Salvador), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o Portal A TARDE vai transmitir ao vivo o lance a lance do duelo decisivo.

Depois de perder o primeiro jogo na Colômbia por 1 a 0, o tricolor baiano precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para se manter vivo na competição. Vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

O técnico Cristóvão Borges sinalizou que a equipe vai entrar em campo com um time misto, poupando alguns jogadores para a sequência do Brasileirão. Por outro lado, o time conta com a sua torcida para sufocar os colombianos e avançar no torneio continental.

Enquanto o Esquadrão vive situação delicada no campeonato local, o Nacional é o atual campeão colombiano e ocupa a ponta da tabela.

O time lidera com folga de 10 pontos para o segundo colocado e vem com força máxima para o embate na Fonte Nova, depois de bater o Once Caldas (campeão da Libertadores em 2004) fora de casa na última rodada.

