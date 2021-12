A TARDE faz lance a lance da decisão entre Ceará x Bahia

Chegou a hora de minimizar os erros, principalmente dos últimos jogos, para buscar o tri da Copa do Nordeste. A missão não é fácil: o Bahia tem de vencer o Ceará no Castelão, em Fortaleza.

Triunfo por 1 a 0 - mesmo placar da derrota no jogo de ida, na Fonte Nova -, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado é favorável ao Esquadrão.

O Portal A TARDE fará a transmissão em tempo real dos melhores momentos da decisão. A cobertura começa antes, com detalhes das equipes e o clima no estádio. Acompanhe aqui!

Fé no título

Com apenas dois dias de preparação após a derrota para o Vitória da Conquista, o elenco tricolor chegou mais cedo ao Fazendão, na terça, 28, para assistir ao vídeo do primeiro jogo contra o Vovô no auditório do CT - ideia dos atletas.

"Pedimos pra assistir porque, quando acabou o jogo, a gente sabia que não era pra perder. Vimos nossos erros, o que temos que melhorar", contou Wilson Pittoni.

Um dos principais responsáveis pela criação das jogadas do Bahia, o volante paraguaio tem fé no título. "O torcedor está muito entusiasmado. Há anos que o Bahia não ganha e, com fé em Deus, vamos ganhar esse título. Para Deus, nada é impossível", disse.

A única mudança em relação ao último jogo deve ser no gol. Segundo informações dos bastidores do Fazendão, após atuações inseguras, além da falha contra o Ceará, Jean deve sair para a entrada de Omar.

Na lateral esquerda, o volante Bruno Paulista deve seguir como titular porque Patric pegou quatro jogos de suspensão após a expulsão contra o Campinense. O Bahia ainda tenta um efeito suspensivo.

