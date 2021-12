A TARDE faz lance a lance ao vivo de Bahia x São Paulo

Confira o lance a lance ao vivo de Bahia x São Paulo

O Bahia enfrenta o São Paulo, neste domingo, 20, às 15 horas (16 horas, no horário de Brasília), o São Paulo na Arena Fonte Nova. É a primeira partida de uma série de três em casa do tricolor baiano e o portal A TARDE faz o lance a lance ao vivo.

Depois de duas derrotas, para Goiás e Flamengo, o Bahia vai pegar em sequência na Fonte Nova São Paulo, Nacional e Atlético-PR. As duas do Brasileirão vão servir para tentar se afastar do perigo da zona de rebaixamento. Contra o Nacional, o jogo é pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O São Paulo também está ameaçado pela zona de degola e tem apenas um ponto a mais que os baianos. O tricolor paulista tem a terceira melhor campanha no returno, com 19 pontos, além de bons resultados recentes fora de casa. Há duas rodadas bateu o líder Cruzeiro dentro do Mineirão.

O Bahia faz um segundo turno irregular e tem 16% de risco de rebaixamento. O clube baiano está apenas quatro pontos acima do 17ª colocado, na 14ª posição na tabela. O São Paulo é o 12ª colocado, com 37 pontos.

O Esquadrão vem para o confronto com o São Paulo com um desfalque, o atacante Wallyson saiu do jogo contra o Flamengo sentindo uma lesão, mas mesmo que se recupere não podeO time não tem jogadores suspensos. Estão pendurados: Angulo, Fahel, Fernandão, Jussandro, Rafael Donato e William Barbio.

