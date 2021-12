“A grande função do treinador é não atrapalhar”, diz Preto Casagrande

Após confirmação oficial da ida de Guto Ferreira para o Internacional, o Bahia iniciou a busca pelo substituto para comandar o Esquadrão de Aço. A diretoria tricolor já trabalha com nomes como Levir Culpi, Jorginho e Cristóvão Borges. Até a chegada do novo treinador, Preto Casagrande assume interinamente a partir desta quarta-feira, 31, quando o grupo volta da folga após a derrota para o Botafogo no último domingo, 28.

Como recebeu a notícia de que assume interinamente o Bahia no treino de hoje?

O presidente Marcelo Sant’Ana me ligou e disse que eu assumiria o time por tempo indeterminado. Sou empregado do clube e tenho que fazer o que o clube determina. Marquei reunião com o restante da comissão técnica permanente para amanhã [hoje] na hora do almoço e já vamos começar a planejar o melhor time possível para o jogo contra o Atlético-GO. Conheço bem o grupo, conheço cada jogador individualmente. Também sei muito bem como a equipe funciona coletivamente.

A ideia é manter o que Guto Ferreira vinha fazendo?

A grande função do treinador é não atrapalhar. O Bahia já tem um esquema definido, atravessa uma boa fase. É claro que tenho minhas convicções e opiniões diferentes, principalmente em relação a cada jogador, mas não tem muito o que mudar.

Você está há um ano e meio no Bahia como auxiliar técnico. Como é sua relação com os atletas?

Muito boa, com todos. Com alguns tenho mais proximidade, com outros menos. A partir do momento em que tiver que tomar decisões, não vai ser a mesma coisa, mas o mais importante é o respeito. E isso tenho de todos.

Antes da final do Nordestão, você passou aos jogadores sua experiência de campeão em 2001 pelo Bahia. Como foi a receptividade?

Gosto mais de conversar ao pé do ouvido com cada atleta, mas é claro que em determinados momentos é preciso falar ao grupo. Tenho tentado passar a eles sobre o jogador que fui, o homem que sou, minha trajetória no Bahia. Busco que me vejam como uma referência. Um comandante tem que ser admirado pelos jogadores.

Como você se preparou para a função de técnico?

Me preparei sempre, desde que parei de jogar [em 2009]. Fiz cursos [de gestão, na Universidade do Futebol e na Associação Brasileira de Treinadores de Futebol], vi palestras, fiz estágio com técnicos como Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga e Caio Júnior.

Você se dá um prazo para subir de patamar e passar definitivamente a trabalhar como técnico, não mais como auxiliar ou interino?

Não. O futebol é muito dinâmico. A cada dia vou buscar me preparar melhor para, quando tiver minha oportunidade, conseguir passar segurança aos jogadores. Mostrar que tenho condição de treinar um time de futebol.

adblock ativo