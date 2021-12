"A gente vai com aquilo que tem de melhor", diz Enderson

O elenco do Bahia vem sofrendo com a maratona de jogos na temporada. Ao todo, foram cinco competições em disputa: Baianão, Nordestão, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Mas apesar da quantidade de partidas, para o treinador Enderson Moreira, poupar jogadores não é opção contra o Botafogo na noite desta quinta-feira, 20, às 21h45.

"A gente vai com aquilo que a gente tem de melhor sempre. O que pode tirar um atleta de jogo hoje é se ele não tiver condições de participar. Essa é uma competição muito importante para gente, uma possibilidade de uma conquista internacional", afirmou o técnico, sobre a possível escalação para o primeiro confronto das oitavas de final da Sul-Americana.

Na competição, o Tricolor nunca avançou às quartas. Mas nesta edição o clube tem a possibilidade de fazer história. E, para encaminhar a classificação, Enderson conta com o apoio da torcida na Fonte Nova.

"A gente passou por um momento difícil em termos de sequência de jogos, sem tempo para treinar. A semana passada foi muito positiva, por que a gente conseguiu resgatar alguns conceitos que acabam se perdendo no caminho. Eu vejo que a equipe está muito preparada para essa fase", comentou.

Garoto de titular?

O meia Ramires e o atacante Clayton, inscritos nas vagas de Kayke e Mena, que foram negociados, são as novidades para o confronto pela Sul-Americana. Destaque nas partidas, Ramires dever ser mantido no titular nesta quinta.

"Acho que ele tem dado sinais de muita consistência em termos de qualidade de jogo. Aquilo que a gente já observava nos treinamentos, ele tem demonstrado isso de maneira muito natural. Ele não tem carregado o peso de ta jogando um profissional. Ele ta fazendo praticamente aquilo que ele fazia na fase. E isso que o credencia para jogar na equipe principal", concluiu o camandante do Tricolor.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

