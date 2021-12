"A gente vai buscar até o fim", diz Zé Rafael sobre vaga na Sula

Sem chances de ir à Copa Libertadores, o elenco do Bahia agora concentra toda as suas atenções em garantir a vaga para a Sul-Americana. Para isso, o técnico Enderson Moreira terá o retorno do jogador que mais atuou pelo clube em 2018. O meia Zé Rafael, vetado pelo departamento médico por desgaste muscular, está à disposição do treinador.

Em 2017, o jogador também foi o que mais jogou pelo Esquadrão. Este ano, a marca já chega a 65 partidas. O meia jogou 125 partidas com a camisa do Bahia.

"Não gosto de ficar fora, mas especialmente nesta partida não tinha condição nenhuma de jogo, estava extremamente fora do normal e a recuperação não aconteceu dentro do esperado. Então, fui vetado para prevenir algumas coisas. Aconteceu no momento certo. Já estava fadigado. Vinha de uma sequência longa e cansativa. O ano tem sido assim. Todo jogo tem sido praticamente uma final. Foi um momento importante para descansar. Senti falta de estar lá. Pela TV, você vê coisas que, em campo, você não tem a mesma percepção. Fiquei triste pela nossa derrota, esse sonho que a gente tinha de levar o Bahia para a Libertadores. Agora, o pensamento é manter o foco e conseguir o máximo desses pontos", disse.

A regularidade do meia chamou a atenção de alguns clubes brasileiros. Com contrato até 2020, o Palmeiras saiu na frente e garantiu a preferência no acordo de empréstimo de Allione. O time paulista não tem a obrigação de comprar, mas precisa ser notificado caso haja alguma outra equipe interessada.

"Não posso falar nada sobre isso. A gente tem objetivos aqui no Bahia. O que for para acontecer, depois fica a critério do clube, da diretoria. Estou aqui para terminar o ano bem, ajudar o Bahia a fazer história, cravar o nome na Sul-Americana e terminar o ano todo muito bem", declarou o camisa 10 do Bahia.

O Bahia está na 11ª posição, atualmente dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2019. Com nove pontos para serem disputados, o tricolor quer assegurar a vaga na competição. Para isso, Zé garante que o time vai buscar conseguir o máximo de pontos que puder.

"A nossa equipe sabe que seria histórico fazer um ano bom. E estamos sim fazendo um ano bom. A gente vai buscar até o fim as nossas chances de dar um passo a mais. Até o fim do campeonato a gente vai lutar para conseguir o máximo de pontos que puder. É mais um passo estar em uma competição internacional", afirmou Zé Rafael.

