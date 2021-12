"A gente tem que manter o foco", diz Juninho sobre jogo com Ceará

Sem tempo para comemorar o importante triunfo do Bahia, por 1 a 0, diante do Grêmio, em Porto Alegre, o zagueiro Juninho não deixou de enaltecer o resultado positivo, mas afirmou que o foco agora é no jogo contra o Ceará, segunda-feira, 21, às 19h30, no estádio de Pituaçu.

“Voltar a vencer no campeonato é muito importante para a gente dar sequência nestes dois jogos que temos dentro de casa [Ceará e Internacional]. A sequência que está vindo é muito forte, então a gente tem que manter o foco, trabalhar e descansar para o próximo jogo, contra o Ceará”, afirmou.

O jogo contra a equipe gaúcha encheu o elenco de confiança e, para Juninho, a boa atuação tem que servir como parâmetro para os próximos duelos. “O jogo que a gente fez contra o Grêmio, tem que levar de exemplo para sair do próximo jogo com o triunfo”.

Reclamações

A diretoria do Bahia vai entrar com uma representação na CBF contra o árbitro Rodolpho Toski Marques, ao menos é o que afirmou o vice-presidente do clube, Victor Ferraz, por meio do Twitter.

“Amanhã [hoje] apresentaremos nova representação à Comissão de Arbitragem da CBF em relação ao árbitro Rodolfo Toski. Não bastasse não ter expulsado o zagueiro Kannemann, não fosse o VAR ele teria nos tirado o triunfo, tal qual em 2018. Nosso bom resultado não pode mascarar mais esses erros”.

