"A gente está preparado", diz Fernandão sobre jogo com Atlético

Autor de quatro gols no triunfo sobre o Jequié no último domingo, 17, o atacante do Bahia, Fernandão, garantiu, em entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira, 19, que o elenco do Tricolor se encontra preparado para o primeiro jogo das semifinais do Baianão, contra o Atlético de Alagoinhas. O duelo será nesta quinta, 21, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

"Sabemos que é um jogo difícil, o Atlético vem bem também, mas a gente está preparado. A gente tem que estar preparado. Aqui é o Bahia. É um time grande. Graças a Deus, nossa equipe tem poucas baixas e todo mundo está apto para jogar", afirmou.

Para o embate, o Esquadrão espera reverter a imagem ruim que ficou com a derrota em casa para o Sergipe, por 1 a 0, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Na ocasião, torcedores pediram a saída do técnico Enderson Moreia. Contudo, o atacante reforçou que todo elenco é responsável pelos resultados dos jogos.

"O treinador escala os melhores para jogar. Onde está o erro do treinador? Só o treinador tem culpa quando perde? Entendo a torcida cobrar, mas dentro de campo são os jogadores que jogam. Nunca vi um jogador ganhar campeonato. É o grupo. É todo mundo junto. Ele escala os melhores e, dentro de campo, a gente que tem que resolver", pontuou.

Apesar do bom desempenho no seu retorno, Fernandão disputa a vaga pela titularidade com Gilberto, artilheiro Bahia. Sobre essa situação, o camisa 20 ressaltou que, independente da escolha do técnico, os dois estão prontos para ajudar o Tricolor a alcançar mais um triunfo.

"Acho que o Bahia tem dois centroavantes que estão dando o seu máximo. Quem jogar, acho que o Bahia será bem servido. Quem ele colocar vai dar conta do recado", afirmou.

