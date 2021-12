'A conquista também é do Enderson', diz Roger sobre título do Baianão

O técnico Roger Machado conquistou o primeiro título com apenas 20 dias no comando do Bahia. O Tricolor venceu o xará de Feira de Santana por 1 a 0, neste domingo, 21, e conquistou o 48º título do Campeonato Baiano.

Em entrevista coletiva, o técnico fez questão de elogiar o trabalho do antecessor Enderson Moreira, desligado do cargo no dia 31 de março. "Uma conquista importante. Mas é importante que eu saliente o fato de ter recebido um trabalho consolidado do Enderson e da sua comissão, que me permitiu fazer as alterações com a segurança de que havia uma estrutura muito bem montada de um trabalho, que a minha comissão deu continuidade até o título. Essa conquista também é grande parte do Enderson”, disse Roger.

Sobre a final, o comandante falou das dificuldades criadas pelo adversário. "Foi uma partida muito difícil, nada diferente do que imaginávamos. O Bahia de Feira valorizou muito, vendeu caro a derrota e a perda do título. Fico muito satisfeito pela produção que a gente teve no jogo, de um modo geral. E no momento que o adversário tinha a bola, a gente soube sofrer. Nós só conquistamos o título porque competimos muito. Foi um jogo disputado, mas acima de tudo, bem jogado", pontuou.

Roger Machado também comentou sobre o próximo compromisso do Bahia, diante do Londrina, na quinta-feira, 25, às 19h15, no Estádio do Café, no Paraná. O Tricolor aplicou uma goleada de 4 a 0 no primeiro confronto, na Arena Fonte Nova.

"Na terça a gente se reapresenta, faz a revisão médica, vê aqueles que vão estar aptos pro jogo, porque como eu disse, foi um jogo de muita doação. O Lucas saiu sentindo algo, não teremos o Moisés em função do terceiro cartão amarelo. Através da revisão da terça, aqueles que estiverem em condições, a gente tem que ir com força máxima. Conseguimos um resultado importante que nos deu uma vantagem, mas não tem nada decidido ainda”, afirmou.

