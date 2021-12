À beira da zona de descenso, Bahia enfrenta o Atlético-PR

Com o perigo iminente de entrar na zona de rebaixamento já está rodada, o Bahia enfrenta o Atlético-PR, neste domingo, 27, às 15 horas(horário de Brasília) no estádio da Fonte Nova.

Para afastar a situação de desespero, o Bahia vai tentar superar os maus resultados recentes. O clube vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e a eliminação na Copa Sul-Americana para o Nacional da Colômbia nesta quinta, 24, na Fonte Nova.

O Bahia que está na 16ª posição, com 36 pontos, pode figurar no grupo dos rebaixáveis nesta rodada, caso o Bahia perca e o Vasco vença e ultrapasse a diferença de dois gols entre as equipes.

Já a briga do Atlético-PR é outra. O Furacão está no 3º lugar, com 51 pontos, e tenta consolidar sua posição entre as quatro equipes que se classificam para a Libertadores do ano que vem. O time está cinco pontos a frente do 5ª colocado.

Problemas no ataque

E o técnico Cristóvão Borges tem problemas graves para montar o ataque tricolor. O treinador não terá a disposição os atacantes Fernandão e Obina, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Além dos centravantes, o Bahia não vai poder contar com o veloz atacante Wallyson, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa e desfalca o tricolor por duas semanas.

Sem força máxima

No Atlético-PR, o técnico Vagner Mancini vai poupar alguns de seus principais jogadores visando o confronto contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 30.

O cérebro do time, o meia Paulo Baier vai ser poupado da partida em Salvador. Para a sua posição, Vágner tem a disposição Zezinho, Fran Mérida e Felipe. O zagueiro Manoel também pode ser poupado.

Outros desfalques serão os laterais Léo e Pedro Botelho, suspensos, além do atacante Marcelo, com dores musculares. Os prováveis substitutos são Jonas, Juninho e Dellatorre, respectivamente. Também retornam ao time o atacante Roger e os volantes Bruno Silva e João Paulo.

