4 razões pra lotar a Arena Fonte Nova

Quatro são as cores do arco-íris, os pecados capitais, as maravilhas do mundo? Quem sabe os mandamentos de Deus, os trabalhos de Hércules, as notas musicais?

Não, é claro que não. O número quatro não apresenta grande significado cabalístico, porém, traz coincidências que servem de chamariz à torcida para o já atrativo duelo de hoje, às 16h, na Fonte Nova, entre Bahia e Palmeiras, pela oitava rodada do Brasileirão.

Tudo começa pela boa campanha do Esquadrão, que faz seu melhor início na história da Série A no sistema de pontos corridos – inaugurado em 2003. Caso derrote o Verdão, o time tem a chance de alcançar até a quarta colocação (a depender do resultado de Santos x Ponte Preta, finalizado ontem após o fechamento desta página), lugar que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2018.

Um problema é que novamente um tabu se coloca à frente do objetivo tricolor. A equipe – que venceu o Cruzeiro em casa após 22 anos, mas falhou nas tentativas de derrotar como visitante o Grêmio, o que seria inédito em jogos oficiais, e o Coritiba depois de 32 anos – busca ganhar do Verdão como mandante pela primeira vez desde 1988. Na campanha do título brasileiro, o Bahia fez 1 a 0 na primeira fase. De lá até aqui ocorreram nove confrontos em Salvador, com sete triunfos palmeirenses e dois empates.

Mas o número quatro surge mais uma vez como possível antídoto. É esta a quantidade de vezes que o time paulista atuou fora de casa neste Brasileirão, com 100% de derrotas. A má fase do Alviverde, à beira da zona do rebaixamento, pode servir de alento, mas o técnico Jorginho prefere ressaltar a qualidade do adversário.

"Vamos enfrentar o melhor plantel do país, o atual campeão da competição e que tem o melhor técnico do Brasil [Cuca]", elogiou Jorginho, que convocou de forma veemente a torcida tricolor: "Como jogador e treinador, sofria pra caramba quando ia à Fonte. Quero ver essa torcida apaixonante, precisamos demais de vocês. Vocês não tem ideia do quanto são importantes. Estou convocando vocês para fazer uma grande festa!".

Para quebrar o até então modesto recorde de público do Bahia no campeonato (18.917 pagantes, no 1 a 0 sobre o Cruzeiro pela quinta rodada), a numerologia também joga a favor. A partida começa às quatro da tarde de domingo, o 'horário nobre' do futebol brasileiro. Até ontem, mais de 18 mil lugares já estavam garantidos.

Ainda há uma marca histórica em jogo, que segue martelando o número protagonista desta matéria. Caso supere o Palmeiras, o Esquadrão chegará ao seu quarto triunfo em quatro partidas em casa no campeonato. Assim, igualará o melhor início histórico da equipe, como mandante, na elite nacional (desde 1971). Em 1986, o Bahia também começou com quatro sucessos em seus domínios e terminou a competição no quinto lugar.

Os times

Em termos de escalação, Jorginho sofre com a ausência de dois titulares: o volante Edson, suspenso por ter sido expulso contra o Coritiba, e o meia Allione, por cláusula no contrato de empréstimo com o Verdão. Eles deverão ser substituídos, respectivamente, por Juninho e Vinicius. Na lateral esquerda, Armero volta a ficar à disposição após servir à seleção colombiana. Porém, não tem lugar assegurado na formação titular. Briga com Matheus Reis.

O Palmeiras também estará reforçado por atletas da Colômbia. O zagueiro Mina certamente será titular, mas o atacante Borja deve começar no banco.

FiCHA TÉCNICA | 8ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16h

ÁRBITRO: Bruno Boschilia

ASSISTENTES: Victor Hugo Imazu dos Santos e Victor Hugo Imazu dos Santos (trio do Paraná)

BAHIA

Jean

Eduardo

Tiago

Lucas Fonseca

M. Reis (Armero)

Renê Júnior

Juninho

Vinicius

Mendoza

Allione

Edigar Junio

T: Jorginho

PALMEIRAS

Fernando Prass

Mayke

Mina

Edu Dracena

Zé Roberto

Thiago Santos

Tchê Tchê

Guerra

Keno

Róger Guedes

Willian (Borja)

T: Cuca

