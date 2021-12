"2014 será meu ano", diz Anderson Talisca, titular do Bahia

São 12 reforços até agora, mas um garoto, formado na base, continua figurando entre os titulares do Bahia. Com a confiança do técnico Marquinhos Santos, Anderson Talisca espera entrar de vez para a história do Tricolor em 2014.

O meia começou o ano no caminho certo: será titular neste domingo, 19, na estreia do Bahia na Copa do Nordeste, contra o CSA, em Maceió, às 16h.

Ao longo da temporada, ele deve disputar posição com atletas mais experientes, como Wilson Pittoni e Emanuel Biancucchi. Como os gringos ainda não estão prontos para entrar em campo amanhã, a partida surge como um teste importante. "Será a chance de mostrar que 2014 será o meu ano. O Bahia tem um time de qualidade, mas sei que posso fazer a minha parte", diz o confiante Talisca.

A segurança, segundo o jogador, não está somente no discurso: "Chego para este ano muito mais maduro que no ano passado. Agora, já entendo como funcionam as coisas e estou confiante nos treinos".

Considerado uma das maiores promessas da base, o garoto estreou como profissional no ano passado. Era a esperança da torcida de substituir outro prata da casa, Gabriel, que tinha ido para o Flamengo. A promessa, no entanto, não brilhou. Entre altos e baixos, disputou 38 jogos, sendo 19 como titular, e marcou três gols.

Talisca cita alguns dos problemas que viveu: "Tive dificuldades na passagem para o profissional. Vi coisas que não conhecia, mas hoje encaro normalmente". A decepção no Baiano também pesou. "Tenho um respeito enorme pelo clube, e foi um momento difícil. Procurei ficar junto da família, assim como todo o grupo, e demos a volta por cima", lembra.

Talisca quer aproveitar confiança do técnico Marquinhos (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

Elogios ao chefe

Grande parte da sua atual confiança, o meia credita ao novo técnico. Acostumado a trabalhar com jovens, Marquinhos Santos já mostrou que com ele o garoto terá espaço.

"Tenho gostado muito de trabalhar com ele", diz o meia, citando as características do comandante: "É um treinador inteligente, tem um jeito correto de trabalhar e passa bem o que quer ver da gente".

O meia também acredita que o estilo de jogo do treinador vai beneficiar o seu futebol. "Eu gosto de passar a bola e deixar os companheiros na cara do gol. Como são jogadores de velocidade, eles vão me ajudar bastante", comemora.

adblock ativo