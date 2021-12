14 mil ingressos vendidos para Bahia x Sampaio Corrêa

Em parcial divulgada pelo Bahia ao meio-dia desta segunda-feira, 7, 14 mil ingressos já tinham sido vendidos para a partida entre o Tricolor e o Sampaio Corrêa, que será na terça-feira, 8, às 20h30 (horário da Bahia), na Fonte Nova.

O Esquadrão precisa do triunfo para se manter no G-4 e garantir acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Hoje, o Bahia soma 56 pontos e está em 4º lugar na tabela da Série B, dois acima do Náutico, 5º colocado.

Junto aos 8 mil ingressos dos sócios com acesso garantido e de bilhetes corporativos, o número de bilhetes garantidos soma 22 mil. Mais uma vez, a Fonte Nova colocou a promoção com desconto de 50% para quem comprar pelo site da arena

Assim, o valor mais barato fica a R$ 15 para os setores Super Sul (atrás do gol do Dique do Tororó) e Super Norte (atrás do gol da Ladeira da Fonte). Os setores Leste Inferior e Norte estão esgotados.

Os ingressos estão à venda, também, na bilheteria da arena, nos balcões Ticketmix dos shoppings da Bahia e Salvador, e nas lojas da rede Casa do Tricolor.

Quase 22 mil mil ingressos já garantidos pra final de amanhã. Bilheteria da Fonte aberta até 16h - neste momento, com movimento tranquilo. pic.twitter.com/mKR35usxO9 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 7 de novembro de 2016

