Esportes de Verão: vôlei de praia, modalidade olímpica, faz a diversão entre amigos

A série Esportes de Verão encerra a temporada em grande estilo. Após elencar modalidades de rápida aprendizagem nas últimas três semanas, entre elas o futevôlei, frescobol e slackline, a saideira da reportagem do Portal A TARDE buscou dessa vez conhecer mais sobre um esporte que está presente nos Jogos Olímpicos e que é muito praticado nas praias de Salvador e cidades do litoral baiano. Trata-se do vôlei de praia, um dos símbolos da estação mais quente do ano.

E, para se tornar um adepto desse esporte olímpico, é preciso apenas uma rede para dividir os dois lados, uma bola específica, reunir uma galera massa e fazer a diversão entre amigos. A modalidade pode ser jogada em duplas, trio ou mais pessoas em cada time.

“O vôlei de praia é um esporte muito bom para quem quer perder peso, conhecer novas pessoas, construir amizades. Para isso é nota dez. Também melhora seu condicionamento físico, aeróbico melhora. Acho que só de chegar todo dia e praticar o esporte, a pessoa ganha uns dez anos de vida”, afirmou o instrutor Carlos Nascimento, que dá aulas há 28 anos

Integrado ao programa dos Jogos Olímpicos, em Atlanta-96, o primeiro relato do vôlei de praia data o ano de 1915, no Havaí. O esporte, que era utilizado como uma maneira de diversão entre as famílias se expandiu devido o seu baixo custo. A atividade se popularizou principalmente nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1970. Em 1986, a modalidade foi reconhecido pela Federação Internacional de Voleibol.

No Brasil, o vôlei de praia tem uma tradição que remonta aos anos 30, quando foram disputados os primeiros torneios amadores no Páis, em Copacabana e Ipanema. Já o primeiro campeonato mundial da modalidade foi disputado em 1987, na praia de Ipanema.

O esporte além da competição

Embora, exista a perspectiva de evolução conforme o tempo, o vôlei de praia se mantém nas praias de todo o Brasil por não perder o seu caráter natural: a diversão entre amigos. Alone Santos, de 54 anos, começou a praticar o esporte após o convite de uma amiga. Três meses depois ela se mostrou feliz com a escolha,

“Nunca havia participado nenhum tipo esporte e, há alguns meses, fui atraída por uma amiga a conhecer o esporte. Chegando aqui, minha intenção era fazer somente exercício físico, mas o professor me convenceu a jogar. Encontrei uma turma generosa. Estar nessa convivência com os colegas durante as manhãs é muito bom”, disse a praticante.

Alunos do CT da Gal se econtram três vezes na semana

Assim como Alone, Valdir Fernandes, 56, e Gustavo Cartacho, 30, são alunos do CT da Gal e se encontram logo no início das manhãs de terça, quinta e sábado para jogar vôlei de praia na praia de Armação, na orla marítima de Salvador.

“Sempre caminhava pela região e via a galera do vôlei. Fui bem recebido. Sempre tive o interesse em praticar o vôlei, porque é um esporte que movimenta todo o corpo. Para mim é essencial”, afirmou Valdir.

“Já brinquei de vários esportes diferentes e o vôlei tem uma dinâmica cooperativa melhor. Não tem aquele confronto físico. É divertido. Aproveitando que estou em Salvador, vim praticar”, contou Gustavo, que mora em São Paulo e está na capital baiana por alguns meses.

Para começar a praticar o esporte, os alunos precisam apenas de força de vontade para abandonar o sedentarismo. “Em 1982 eu já jogava vôlei com alguns grupos de amigos. Alguns anos depois surgiu no Rio de Janeiro, o primeiro curso para especialização de treinadores de vôlei de praia, e eu fui fazer. Quando voltei, já foi com a ideia de montar o centro de treinamento para quem não teve oportunidade de jogar por qualquer motivo. Coloquei a ideia de ensinar a jogar vôlei, independente de peso, altura ou idade, e até hoje seguimos isso”, contou a professora de educação física Gal Campos, 63.

No local, eles são treinados por três instrutores que recebem os inciantes na modalidade de braços abertos. “É um prazer trabalhar com esse pessoal que ainda não sabe jogar, ou tem pouca prática no vôlei de praia. É uma dinâmica que a galera gosta muito”, revelou Carlos Nascimento.

Amigos se reúnem para praticar o esporte na praia de Armação

Benefícios para o corpo

Assim como toda esporte, o vôlei de praia ajuda a pessoa a sair do sedentarismo e conseguir melhorias quanto ao seu condicionamento físico.

“Me fez acordar mais disposta, ficar perto da natureza, do mar. Você chega, respira e dá um novo ânimo para vida. Uma disposição para todos os dias. Estou com mais forças, mais animadas e superando um obstáculo que nunca imaginei, pois nunca pensei em ser uma aluna de vôlei de praia. Vale a pena sair da vida sedentária e jogar vôlei ou praticar algum esporte”, relatou Alone.

Já Gal Campos preferiu lembrar o ganho social do esporte, que jogado de maneira coletiva, promove a interação. “Por ser um esporte coletivo, a parte social do vôlei é muito importante. A atividade ao ao livre é um outro ponto que favorece”, afirmou.

Valdir também relatou a melhora física que o esporte lhe proporcionou. “O vôlei me deu mais energia, maior controle da respiração. Me deu um condicionamento físico melhor”.

Onde praticar

A praia de Armação se destaca na capital baiana por oferecer diversos postes específicos para a armação das redes necessárias e a disputa de uma partida. Em Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas, também tem um centro de treinamento para a prática do esporte.

Outros locais em que costumeiramente grupos de amigos se reúnem com seus equipamentos são as praias da Península de Itapagipe (Ribeira, Boa Viagem, Monte Serrat), Porto da Barra e Plataforma, na orla do subúrbio de Salvador.

O vôlei de praia é jogado em uma quadra de 16 x 8 metros, dividida em partes iguais por uma rede de 2,43m para homens e 2,24m para mulheres. Para jogar, também é preciso uma bola específica. O kit com redes e linha limite para a prática do esporte custam em média de R$ 180 a R$ 400. Já a bola pode ser comprada por R$ 90.

