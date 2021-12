Esportes de Verão: slackline desafia o equilíbrio corporal e mental

A série Esportes de Verão chega à sua penúltima reportagem a todo vapor. Depois de duas modalidades com bola na areia da praia – futevôlei e frescobol –, o Portal A TARDE sai do convencional neste fim de semana e mergulha de cabeça em uma prática ainda pouco conhecida entre os brasileiros: o slackline, um esporte que desafia o equilíbrio corporal e mental.

E, para não sair da linha na estação mais quente do ano, a ideia é bem simples e não tem segredo. Uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos e uma pessoa em cima realizando as mais variadas manobras. Em um primeiro momento, chega a parecer uma prática circense, entretanto, o esporte tem raízes antigas e possui, atualmente, até campeonatos estaduais, nacionais e mundiais.

Diferente do futevôlei e frescobol, o slackline tem origem gringa. O esporte surgiu com praticantes de escalada na região conhecida como Vale Yosemitna, na Califórnia (Estados Unidos), em meados dos anos 80. No intervalo dos exercícios, eles esticavam as fitas entre dois pontos e caminhavam sobre elas.

No Brasil, o esporte demorou e ser reconhecido, já que muitas pessoas ainda nem sequer ouviram falar sobre a modalidade. O primeiro estado a se popularizar foi no Rio de Janeiro, no fim da primeira década do século XXI.

Primeiras impressões

Na Bahia, o slackline chegou em 2010 e uma das primeiras pessoas e responsável por espalhar a prática foi a professora Isis de Andrade. À reportagem, ela revelou como foi a sua primeira impressão com o esporte e o que a fez se dedicar tanto à modalidade.

Praticante há 10 anos, Isis dá aulas de slackline para todas as idades | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

"Eu já prático há 10 anos, comecei em 2010 e sou uma das pioneiras que fortalecem o movimento aqui em Salvador. Eu conheci em Boipeba, vi uma fita esticada, tentei subir, mas caí e me senti desafiada. Sempre fui do esporte e gostei de desafio. Eu vi que uma galera conseguia e eu não, então tomei isso como objetivo. Comecei a tentar, fui ganhando gosto e viciando"

Também professor do esporte, Gel Gerson foi apresentado ao slackline por Isis. Na ocasião, ele afirmou que estava desempregado e viu no esporte uma forma de se reerguer e mudar todo o seu estilo de vida. Hoje, Gel é mais um dos responsáveis por estar difundido a modalidade para todas as idades e falou sobre os benefícios que sentiu com a prática do esporte.

"Estava em uma situação de desemprego, meio depressivo e com aquela pressão da família. Comecei a praticar o esporte e melhorou muito meu bem-estar. Também tinha algumas questões relacionadas à obesidade, mas por movimentar o corpo acabei emagrecendo. Perdi uns 10 quilos e, depois, fui mantendo a forma. O slackline não é só um treino, também é uma terapia. Pessoas que tem problema com foco, também ajuda muito", contou

Benefícios para o corpo

Como enfatizado por Gel, o esporte traz grandes benefícios psicológicos, principalmente com relação ao foco e trabalho da mente. No entanto, o slackline exercita o corpo como um todo. Mesmo em pouco tempo tempo de prática, Markus Borges, de 53 anos, relatou sobre as melhorias que pôde perceber com a modalidade e as preocupações devido à idade mais avançada.

"Você tem uma utilização do corpo por completo. O abdômen tem que estar contraído para melhor se equilibrar. É algo bem desgastante, você sai sentindo realmente que seu corpo foi exigido. O grande benefício é que não há nenhuma contraindicação e o risco de lesão é muito poucas. Você começa com a fita mais baixa, e o solo tem um tatame. Por conta da minha idade, havia essa questão de preocupação com lesão. Fora o bem-estar, você sente como um desafio cumprido de praticar um esporte como Slackline", garantiu.

Assim como Markus, a praticante Bruna Mattos também sentiu os benefícios logo durante aulas. "A primeira impressão que tive foi ver o slackline como um esporte desafiador e conheci o esporte através de amigos que já praticavam. A modalidade me ajudou muito no desenvolvimento do foco e concentração. Além disso, percebi benefícios posturais e de equilíbrio".

Por ser uma das pioneiras do slackline na Bahia, Isis dá aula para pessoas de todas as faixas etárias e possui bastante propriedade apra falar sobre os benefícios. Assim, ela comentou sobre sua percepção dessas melhorias em seus alunos.

Concentração é um aspecto fundamental para quem deseja se manter nas alturas || Ag. A TARDE

"O que eu posso observar, tanto em crianças, adolescentes ou adultos é o fortalecimento muscular, principalmente dos membros inferiores, região do abdômen e estabilização das articulações. Tem a questão da socialização, sempre em contato com outras pessoas. Trabalho com crianças que possuem autismo e essa socialização é algo que tem um valor muito grande, esse contato é bem bacana. Outra questão bastante importante é a concentração, porque tem que existir um foco, um ponto fixo para melhorar o equilíbrio na fina, a questão da postura também", detalhou.

Onde praticar

Atualmente, não tem muito segredo para o slackline. Basta ter dois pontos fixos que possibilite prender a fita e está pronto o 'terreno' perfeito para o esporte, o ideal é que a superfície seja de grama, areia ou mar, para amortecer as quedas. No entanto, a professora fez questão de facilitar a vida dos novos adeptos e dizer os melhores picos para se praticar a recente modalidade.

"Algumas praias com coqueiro na areia, como na praia da Paciência, por exemplo. Depois disso, só mais para o litoral norte, como Stella Mares e Praia do Flamengo. Mas praças ou parques que possibilitam tem alguns como o Parque da Cidade e aqui no Cristo da Barra. Na Pituba, tem a Praça Ana Lúcia Magalhães. Para as práticas sob a água, tem a Ponta de Humaitá e na Ribeira. Esses são os locais mais comuns. Enfim, locais com árvores, coqueiros, que tenham distância e solo adequado sem pedras, são possíveis de praticar"

Alex Torres* Esportes de Verão: slackline desafia o equilíbrio corporal e mental

Quem tiver interesse em aderir à modalidade e deseja se informar melhor em relção ao valor dos equipamentos, existem kits vendidos em lojas de materiais esportivos que já acompanham tudo o que é necessário.

O pilar básico do slackline está na fita. Essa pode ser encontrada de diversos preços, tamanhos e qualidades. Existem fitas de amarrar carga de caminhão, que às vezes está em um preço mais em conta. Além dela, há também algumas marcas que se especializaram produzir um kit completo, com fita, catraca, protetor de árvore e o equipamento de segurança. A depender da qualidade, o kit pode variar entre R$ 100 e R$ 500.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo