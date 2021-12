Esportes de Verão: futevôlei une diversão, socialização e atividade saudável

Com o verão bombando em Salvador e nas demais cidades do litoral baiano, o Portal A TARDE apresenta a partir deste sábado, 25, uma série de reportagens com modalidades praticadas na areia da praia, que são típicas da estação mais quente do ano. Durante quatro fins de semana, vamos selecionar um esporte de aprendizado rápido e listar os melhores 'picos' para quem pretende se aventurar na atividade.

Nesta primeira reportagem da série, escolhemos o futevôlei, que tem regras parecidas com o vôlei de praia, mas que se diferencia por não poder tocar a bola com as mãos. E, para tentar os primeiros pontos, basta apenas uma bola, uma rede e, pelo menos, quatro pessoas. Uma das curiosidades relacionadas ao esporte é que começou na década de 60, durante o período militar. Desde a época, a modalidade tem ganhado cada vez mais espaço e adptos.

"Na época (quando surgiu), era proibido praticar esportes que tivessem redes na praia, por conta dos banhistas. Por isso, alguns jogadores de futebol pegaram a baliza da trave e fizeram como se fosse rede, e assim jogaram um vôlei com os pés, para treinar a habilidade do futebol. Começou com seis de cada lado e depois foi diminuindo, de acordo com que a galera ia melhorando, até chegar em apenas dois de cada lado, como é hoje em dia", contou o professor de futevôlei, Vitor Amorim, que possui uma escolinha em Vilas do Atlântico, a CT Futhouse, com cerca de 80 alunos.

Benefícios para o corpo

Como toda atividade física, são muitos os benefícios para quem resolve adotar o futevôlei em sua rotina de vida. O esporte, que atrai não somente como opção de diversão e socialização, melhora o condicionamento físico, cardiorrespiratório e ajuda a perder calorias. Segundo o irmão de Vitor Amorim, o também professor Raul Amorim, por ser exercitado na areia, as pernas acabam sendo bastante trabalhadas.

"Posso dizer que a gente aprimora muito nosso cardiorrespiratório e fortalece muito também os membros inferiores. Além de gerar uma socialização muito bacana entre as pessoas, aquela coisa de parceria, porque ninguém joga sozinho, sempre tem que estar ajudando ali dentro da quadra", explicou Raul Amorim.

Praia do Porto da Barra é grande ponto de encontro para a prática do Futevôlei | Ag. A TARDE

Muito mais que uma socialização, o futevôlei gera uma democratização muito interessante na pratica esportiva. Tudo isso porque o esporte emergente sempre se colocou de portas abertas para receber todo o tipo de público, independente de gênero, idade ou, até mesmo, condição física.

"Conheci uma aluna que possui toda uma história de superação. As pessoas não colocavam muita fé, por conta dela estar acima do peso. Ela ultrapassou seus limites e isso é muito bacana. O futevôlei não impõe barreiras, todo mundo joga e evolui, isso é muito apaixonante", relatou o estudante José Eduardo, de 20 anos.

A atividade pode ser praticada por pessoas de todas as faixas etárias. "Isso motiva muito aqueles que nunca praticaram esporte. Tenho alunos aqui de 60 anos que estão aprendendo e levando isso como estilo de vida, tem melhorado a saúde por conta dessa prática", revelou Raul.

Primeiras impressões

Praticante da modalidade há mais de dois anos, Nathalia Silveira, de 31 anos, revelou que já conhecia o futevôlei antes mesmo de dedicar boa parte dos dias da semana ao esporte. "Na verdade, eu já conhecia por conta do meu marido. Ele começou a insistir para que eu fizesse uma aula experimental e precisou de apenas umas horas para que eu viciasse. Hoje eu treino quatro vezes na semana e, se pudesse, treinava ainda mais", garantiu.

Praias do litoral norte também possuem forte adesão do público | Foto: Reprodução | Instagram

O também estudante, Ian Santana, 19, contou um pouco sobre suas primeiras impressões com o esporte. "Eu sempre ia para Morro de São Paulo e via a galera jogando, achava algo massa, mas meu negócio sempre foi o futebol. Até que um dos meus amigos me chamou para jogar uma vez. Não fui muito bem, mas vi que dava para prosseguir e evoluir. Comecei a praticar, treinei três meses e consegui me apaixonar por esse esporte".

Hoje, o futevôlei virou também um forte aliado no controle de peso e da saúde do corpo como um todo. Durante cerca de uma hora de prática, o indivíduo queima cerca de 600 calorias. Esse é um dos motivos que a atividade faz parte da rotina de Nathalia.

"Futevôlei é repetição. Quanto mais você se dedica e treina, mais você evolui. Essa é a grande verdade, tanto que agora nessas férias eu fiquei 40 dias sem treinar e não voltei a mesma coisa, até para subir uma escada eu senti a diferença", afirmou.

Onde praticar?

Atualmente, com a adesão cada vez maior, o futevôlei é praticado em diversas praias de Salvador e região metropolitana, entre elas estão o Porto da Barra, Pituba, Jardim de Alah e Praia do Flamengo, além do litoral norte, principalmente em Stella Mares e Vilas do Atlântico. "Fica até difícil fazer uma caminhada com tanta gente brincando na areia. Esse esporte tomou conta", brincou Bianca Santana, de 25 anos.

Alex Torres* Esportes de Verão: futevôlei une diversão, socialização e atividade saudável

Para aqueles que desejarem aderir ao esporte em locais públicos, como a praia, os equipamentos necessários se dividem em três pilares básicos: bola, rede e fita.

O mais importante de tudo consiste na presença de uma bola específica para a modalidade, que pode ser adquirida em lojas de material esportivo por cerca de R$ 200. Outro material indispensável para o futevôlei é a rede, que custa em torno de R$ 300. Por fim, as fitas que demarcam a quadra no valor de, aproximadamente, R$ 50.

Entre os locais menos convencionais, estão os espaços privados, como condomínios e clubes, que disponibilizam rede e marcação, sendo necessário apenas a bola para se jogar de cabeça no esporte.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

