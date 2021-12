Esportes de Verão: frescobol garante diversão e saúde

Amparada por raquetes de amigos e cercada pela cumplicidade de banhistas e de praieiros em geral, que raramente a deixam se perder na areia ou nas ondas do mar, uma bolinha precisa ser mantida no ar.

Assim é o frescobol, modalidade derivada do tênis, que surgiu em meados da década de 1950, no Rio de Janeiro. Em Salvador, bem como nas demais cidades litorâneas do Brasil, virou febre e não para de crescer desde então.

Além de servir como lazer e como ponto de encontro para iniciar novas ou cultivar antigas amizades, o frescobol é recomendado sobretudo por causa do alto benefício que proporciona ao corpo.

"É um esporte altamente recomendado, porque é bastante lúdico. Não é um jogo para derrotar ninguém; é um jogo cooperativo. Você não joga contra; joga com", comenta Marcelo Trotte Motta, professor de Fisiologia Humana e do Exercício da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Segundo ele, o ganho físico com a prática do frescobol depende do estágio em que o atleta se encontra: enquanto um veterano na modalidade tende a ganhar reforço muscular, um iniciante pode melhorar a sua capacidade de respiração.

"A atividade física nele depende muito da intensidade com que é praticado. Os mais habilidosos tendem a ganhar aumento de massa muscular, pelo trabalho de força que fazem. Para eles, esse esforço de abaixar e levantar é como se estivessem fazendo agachamento na academia. Os que estão começando, por sua vez, trabalham mais a resistência cardiovascular, porque, como ainda não dispõem de uma técnica mais apurada, buscam a bola a toda hora e acabam correndo mais", explica Trotte.

O professor lembra ainda que é fundamental ter cuidado com a hidratação do corpo antes, durante e depois da prática, bem como com o uso do protetor solar.

Esporte bom e barato - "O investimento para começar a jogar frescobol não é alto. É necessário apenas uma raquete e uma bolinha, que, a depender dos fabricantes, podem custar em média cerca de dezoito reais", diz Leandro Domingues, praticante e professor de frescobol.

Segundo Domingues, que pratica o esporte com amigos na praia do Bogari, na Ribeira, em todos os finais de semana, uma raquete dura em média entre três e quatro anos.

Já o tempo de duração da bolinha, ele pontua, depende do nível do usuário: para o amador, pode levar cerca de três meses; para o profissional, que tem um ritmo mais intenso de jogo, pode ser descartada após 20 dias ou cerca de um mês de uso.

adblock ativo