Esportes Aquáticos: Brasil fatura 15 medalhas no Sul-Americano

A delegação brasileira faturou 15 medalhas nesta quarta-feira, 17, o segundo dia de disputas do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que é realizado no Parque Olímpico da Juventude, em Buenos Aires (Argentina).

Um grande destaque foi a medalha de ouro do nado artístico. Na rotina combinada, a equipe verde e amarela formada por Maria Bruno, Maria Clara Lobo, Vitória Casale, Luísa Rodrigues, Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso, Jaddy Mila Portela, Jullia Catharino, Rafaela Garcia e Thaffnys Milka foi a melhor e levou para casa a medalha dourada. O Brasil somou 80.7250 pontos para conquistar o título. A Colômbia ficou com a prata e a Argentina com o bronze.

Já a natação alcançou 12 conquistas, o dobro dos triunfos da última terça (16). Os destaque foram Rafaela Raurich e Victor Baganha, campeões, respectivamente, das provas de 200 metros estilo livre e dos 50 metros estilo borboleta. Rafaela nadou os 200 metros em 2min1s83 e comemorou a vitória: “Gostei muito da minha prova. Sei que errei algumas coisas, mas estamos vivendo um momento com muitas mudanças e muito tempo sem competir. Estou feliz com meu resultado”, declarou a atleta à assessoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Nado Artístico

O nado artístico teve a estreia do dueto formado por Laura Miccuci e Luisa Borges, que busca uma vaga nos Jogos de Tóquio. As brasileiras mostraram que estão cada vez mais entrosadas e lideram o ranking de duetos no Sul-Americano com 79.8358 pontos. “Hoje começamos com o dueto técnico e a nadamos muito bem. Estamos em primeiro lugar e ainda tem o livre pra concretizarmos essa medalha de ouro para o Brasil. Acredito que foi muito bom após tanto tempo sem competir essa nossa primeira nadada para tirar esse gelo”, comemorou Luisa Borges.

O dueto misto, formado por Fabiano Ferreira e Anna Giulia Veloso, somou 65.2580 pontos e está na quarta colocação.

