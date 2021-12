Esporte Interativo anuncia fim de canais e pode prejudicar o Nordestão

Uma bomba explodiu na mídia esportiva de todo o Brasil nesta quinta-feira, 9. Os canais Esporte Interativo/Turner confirmaram, em nota oficial, que serão desativados nos próximos 40 dias em todas as operadoras de TV por assinatura. De acordo com a emissora, a programação de TV com o futebol nacional e internacional, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA pelas próximas três temporadas e a série A do Campeonato Brasileiro de 2019 até 2024, serão migradas para as marcas TNT e Space.

No entanto, a empresa não cita qual será o futuro da Copa do Nordeste, competição a qual tem o direito exclusivo de transmissão até 2022, além de participar de forma efetiva da organização do torneio. A questão interessa diretamente a dupla Ba-Vi, duas das maiores potências da região, e que já estão garantidas no torneio do próximo ano, pois a saída da emissora poderá prejudicar diretamente no campeonato.

Além do Nordestão, o Esporte Interativo também deixa em aberta a dúvida sobre as transmissões da Copa Verde, Série C e D do Brasileirão e alguns campeonatos estaduais. Apesar do fim da emissora, a marca garantiu que permanecerá no mundo digital através das redes sociais.

