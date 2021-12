Espanha vence Kosovo e lidera chave das Eliminatórias para a Copa de 2022

A Espanha venceu Kosovo por 3 a 1, nesta quarta-feira, 31, em partida válida pela terceira rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

No duelo disputado na cidade espanhola de Sevilha, os anfitriões abriram o placar com Dani Olmo (34), enquanto Ferrán Torres ampliou dois minutos depois (36).

Coube a Besar Halimi diminuir para os visitantes (70), mas Gerard Moreno decretou o resultado final (74).

Com este resultado, a seleção espanhola lidera a chave com sete pontos, um mais que a segunda colocada Suécia, que não entrou em campo nesta rodada. Em terceiro vem a Grécia (2 unidades) que empatou nesta quarta com a Geórgia (4º, com 1 ponto), enquanto o Kosovo é o lanterna, sem ter pontuado nos dois jogos que disputou.

Nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022, apenas o primeiro de cada grupo garante a classificação direta para a competição, enquanto o segundo terá que disputar um torneio de mata-mata para ter a vaga.

