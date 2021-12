Espanha lidera e Brasil cai para 3.º no ranking da Fifa

Depois de conquistar o seu primeiro título em Copas no domingo, a Espanha ultrapassou o Brasil no ranking mundial de seleções e assumiu a liderança da listagem, segundo divulgou a Fifa nesta quarta-feira.



Líder na última lista divulgada em maio, a seleção brasileira ainda foi ultrapassada pela Holanda, seu algoz na Copa da África do Sul que terminou com o vice-campeonato. Os espanhóis lideram com 1883 pontos, contra 1659 dos holandeses - que estavam anteriormente na quarta colocação - e 1536 do Brasil.



1.º Espanha, 1883 pontos



2.º Holanda, 1659



3.º Brasil, 1536



4.º Alemanha, 1464



5.º Argentina, 1289



6.º Uruguai, 1152



7.º Inglaterra, 1125



8.º Portugal, 1062



9.º Egito, 1053



10.º Chile, 988



11.º Itália, 982



12.º Grécia, 975



13.º Estados Unidos, 969



13.º Sérvia, 969



15.º Croácia, 968



16.º Paraguai, 961



17.º Rússia, 956



18.º Suíça, 940



19.º Eslovênia, 917



20.º Austrália, 911



21 França 890



22 Noruega 878



23 Gana 874



24 México 872



25 Ucrânia 870



26 Costa do Marfim 843



27 Eslováquia 829



28 Turquia 810



29 Dinamarca 785



30 Nigéria 773



31 República Tcheca 769



32 Japão 768



33 Argélia 759



34 Gabão 755



35 Suécia 747



36 República da Irlanda 734



37 Israel 733



38 Peru 726



39 Colômbia 725



40 Camarões 710



41 Escócia 699



42 Romênia 697



43 Bulgária 672



44 Coreia do Sul 660



45 Burkina Fasso 646



46 Honduras 644



47 Venezuela



48 Bélgica 589



49 Costa Rica 584



50 Letônia 579



51 Finlândia 576



52 Lituânia 571



53 Bolívia 570



54 Nova Zelândia 557



55 Mali 548



56 Polônia 547



57 Bósnia e Herzegovina 546



58 Equador 545



59 Irlanda do Norte 540



60 Áustria 536



61 Benin 535



62 Hungria 534



63 Chipre 523



64 Irã 522



65 Tunísia 519



66 África do Sul 504



66 Macedônia 504



68 Arábia Saudita 471



69 Bahrein 460



70 Uganda 457



71 Albânia 455



72 Montenegro 448



73 Zâmbia 446



74 Malaui 425



75 Togo 421



76 Trinidad e Tobago 405



77 Bielorrússia 403



78 China 393



79 Islândia 385



80 Moçambique 377



81 Omã 374



82 Marrocos 371



83 Jamaica 368



84 País de Gales 366



85 Kuwait 365



86 Angola 356



87 Uzbequistão 352



88 Emirados Árabes Unidos 351



89 Moldávia 350



90 El Salvador 343



91 Senegal 338



92 Síria 334



93 Botsuana 331



94 Panamá 323



95 Estônia 321



96 Armênia 318



96 Líbia 318



98 Catar 300



98 Jordânia 300



100 Canadá 295



101 Guiné 286



102 Gâmbia 285



103 Coreia do Norte 284









