Espanha goleia Eslováquia e vai às oitavas como segundo do Grupo E da Eurocopa

Com direito a dois gols contra e um pênalti perdido, a Espanha venceu a Eslováquia por 5 a 0 nesta quarta-feira, 23, em Sevilha (Espanha), e garantiu a vaga nas oitavas de final da Eurocopa como a segunda colocada do Grupo E.

Na partida pela terceira e última rodada da chave, disputada no estádio La Cartuja, os gols dos donos da casa foram marcados pelo goleiro Dúbravka (contra, no minuto 30), o zagueiro Laporte (45 + 3), o atacante Sarabia (56), o também atacante Ferrán Torres (67) e o volante Kucka (contra, 71).

A goleada poderia ter sido maior caso o atacante Alvaro Morata não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti, aos 10 minutos de jogo, que foi defendida por Dúbravka.

E foi o goleiro eslovaco que protagonizou um dos lances mais bisonhos dessa edição do torneio continental de seleções. Após saída errada dos eslovacos, Sarabia pegou a bola e mandou uma bomba da entrada da área, que acabou acertando no travessão. Na volta, Dúbravka deu um tapa, como se fosse uma cortada no vôlei, para dentro das próprias redes.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Gerard Moreno entrou na área adversária e cruzou para Laporte subir e cabecear no contrapé do goleiro para ampliar.

No segundo tempo os anfitriões seguiram pressionando e chegaram ao terceiro quando Jordi Alba invadiu a área da Eslováquia e tocou para Sarabia, que recebeu na marca do pênalti e finalizou de primeira.

O quarto gol saiu em uma cobrança de escanteio, em que Sarabia invadiu a área pela direita e tocou para Ferrán Torres, que havia acabado de entrar, para completar com perfeição.

A goleada foi fechada com mais um gol contra, que surgiu após um bate-rebate dentro da área eslovaca, com a bola sobrando para Pau Torres cabecear na direção do gol. Kucka tentou afastar, mas acabou empurrando para dentro das próprias redes.

"Calamos muitas bocas, jogamos um ótimo futebol, tivemos mais sorte do que nos dois primeiros jogos, nossa atitude tem sido muito boa", disse Laporte à emissora televisão Telecinco após a partida.

Com este resultado, a Espanha avança às oitavas com o segundo lugar do Grupo E, com cinco pontos, dois a menos que a líder Suécia, que venceu a eliminada lanterna Polônia por 3 a 2, em São Petersburgo.

Apesar de terminar na terceira posição, com três pontos, os eslovacos também deixam o torneio por conta do saldo de gols negativo (menos cinco).

Na próxima fase da Euro, a equipe espanhola vai enfrentar a Croácia, na segunda-feira, 28, no Estádio Parken, em Copenhague ( Dinamarca), enquanto os suecos pegam o melhor terceiro classificado a ser definido dos grupos A, B, C ou D, na terça, em Glasgow (Escócia).

adblock ativo