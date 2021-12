Espanha é derrotada de virada pela Suécia e se complica nas Eliminatórias

Campeã mundial em 2010, a Espanha foi derrotada por 2 a 1 pela Suécia nesta quinta-feira, 2, em sua quarta partida pelo Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, e com este resultado se complicou na luta pela vaga direta no Mundial do Catar.

No encontro disputado na cidade sueca de Solna, os visitantes abriram o placar através do volante Carlos Soler, que recebeu um lançamento de Jordi Alba e entrou na área adversária para finalizar com um chute cruzado (no minuto 5).

A resposta dos anfitriões vei no minuto seguinte, após falha de Sergio Busquets, quando do atacante Isak roubou a bola e ememendou da entrada da área.

E a virada dos suecos veio logo nos primeiros minutos da etapa final, com o meia Viktor Claesson, que completou dentra da área espanhola depois de ótima jogada de Kulusevski pela esquerda (58).

Semifinalistas da última edição da Eurocopa, os espanhóis agora estão com sete pontos em quatro jogos, enquanto a Suécia lidera a chave com nove unidades em três partidas. O líder de cada grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo e o segundo colocado disputa uma repescagem.

No outro duelo da chave disputado nesta quinta, Kosovo (3º colocado, com 3 pontos) venceu fora de casa a lanterna Geórgia (5º, com 1) por 1 a 0, enquanto a Grécia (4º, com 2) descansou nesta rodada.

A Espanha volta a campo no domingo, 5, recebendo a Geórgia, mesmo dia em que a seleção de Kosovo encara os gregos. Já os suecos descansam neste fim de semana.

