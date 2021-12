Espaço para torcida reúne diversão e interatividade em jogos do Brasil

A vitória do Brasil na Copa mostrou, nesta quarta-feira, 27, que a torcida baiana grita mais alto do que a da Rússia. A essa conclusão chegaram os organizadores do Bud Basement – espaço que funciona no Trapiche Barnabé, no Comércio – depois de conectar a explosão de alegria das duas torcidas por quase um minuto no telão de 360 graus.

Desafio feito pelo Bud ao público para medir a alegria pelos 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia. Vitória folgada da torcida local, que gerou 71 decibéis contra 64 da Rússia. A gritaria ensurdecedora, porém, perdeu para a nova explosão de alegria espontânea, quando a torcida viu o resultado no mesmo telão em que foi desafiada e que permite visão de qualquer ponto do espaço.

Comemoração dupla e tripla, porque, num pacote só, as pessoas comemoravam a classificação para as oitavas e o brinde recebido por ter acertado o placar. De quebra, a eliminação da Alemanha, algoz brasileira na Copa passada.

E alívio, por o triunfo não ter sido tão suado como o conquistado contra a Costa Rica. “Desta vez foi melhor, o Brasil fez logo um gol e não teve aquela tensão que passamos no jogo anterior”, comemorou a estudante de comunicação Victória Cabral, de 22 anos. Ela fez parte do reduto de jovens torcedores, com perfil de classe média alta, ao lado do namorado espanhol, Javier Garcia, 23.

Desde dezembro do ano passado, Javier participa de intercâmbio como estudante de arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O espanhol acertou o resultado do bolão, mas esqueceu de registrar. Despreocupado pelo vacilo, tentou aumentar as chances da torcida, sugerindo ao espaço apostar no craque da Copa. “Nem Messi, nem Neymar ou CR7. Coutinho vai surpreender”, apostou.

Uma das quatro vencedoras do bolão, a estudante Fernanda Cajaíba, 22, já deu a dica para quem quiser vencer no jogo das oitavas de final. “O Brasil está indo bem. O próximo vai ser 2x1”, antecipou, já no ritmo do show musical que rolou depois do jogo.

Enquanto espera o jogo recomeçar, é hora de a torcida cair na diversão (Foto: Shirley Stolze l Ag. A TARDE)

No espaço criado para a Copa uma atração puxa outra o tempo todo. Tudo faz parte de um projeto interativo criado pelos organizadores. No intervalo da partida, por exempllo, pode-se jogar totó, pebolim ou futebol de botão. Já vem incluído no ingresso de R$ 40. Agora, bateu a fome, as opções variam entre o hamburguer e comida vegetariana, a R$ 25 cada.

Do lado oposto, dois barbeiros ficam de plantão para mexer no visual da galera, que tem idades entre 18 e 32 anos. Quem quisesse entrar na onda de que o Brasil fez ‘cabelo e barba’, já que na rodada da Copa também houve a derrota da Alemanha, teria de pagar R$ 50 no conjunto da obra.

Diversão a todo custo, o espaço já se prepara para o jogo contra o México. Continuará mantendo ainda quadra de street soccer e, involuntariamente, oportunidade de paquera. Um casal formado na hora da partida até chegou a ser consultado por A TARDE, mas esquivou-se de dar entrevista.

Segundo a assessoria de imprensa do evento, a mistura de cenários do Bud, inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim, (Alemanha) fica em cartaz até o dia 15 de julho. “O grande desafio é enriquecer as experiências dos nossos consumidores. É um projeto criado para contar um pouco mais da nossa história, um espaço interativo que reflete nossa atitude”, definiu André Clemente, diretor de eventos da Ambev.

