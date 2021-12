Escolas de luta olímpica disputarão Mundial na Bahia

As melhores escolas de luta olímpica do mundo vêm a Salvador, de 11 a 16 de agosto, para o Mundial Júnior das modalidades estilo livre, greco-romana e feminino.

Essa competição é inédita no Brasil, tanto na categoria júnior como na adulto, segundo informou a Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA). A expectativa é reunir cerca de 600 atletas de vários países no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Na categoria masculino, as maiores forças desse esporte classificadas pela CBLA são a Rússia, Mongólia, Japão, China e Irã. Aliás, entre os iranianos, a luta olímpica é uma modalidade muito popular, titular do horário nobre na TV.

Esses mesmos países serão os mais fortes na categoria feminino. À exceção do Irã, onde é proibido à mulher participar da luta. Segundo a CBLA, o Mundial Júnior, para atletas de 18 a 20 anos, trará potenciais concorrentes dos vários países às vagas para a Rio-2016.

"Essa competição servirá de parâmetro para observar candidatos na briga para ir aos Jogos de 2016", ratificou a CBLA por intermédio da sua assessoria de imprensa.

A principal promessa brasileira apontada pela confederação é o atleta júnior Kenedy Pedrosa. O lutador da categoria até 66 kg assumiu essa condição ao vencer o Campeonato Brasileiro Júnior e o Adulto.

Assimilar técnicas

Para lutadores da Bahia, será uma oportunidade única de, mesmo como espectadores, assimilar as técnicas das principais escolas do mundo.

Assim raciocina o lutador Filipe Esteves, de 25 anos, feliz pelo fato de o Mundial vir 'sob encomenda' para ele, já que no começo deste mês ele venceu o Brasileiro da categoria até 61 kg. Empolgado com a possibilidade de ir à Olimpíada, Filipe participará do Pan-Americano, de 23 a 27 de abril, no Chile, pela seleção brasileira.

"Acompanhar as lutas aqui, pessoalmente, é bem melhor do que na TV. Vou poder escolher qual das quatro lutas (simultâneas) para observar, não só a técnica, como a parte psicológica dos atletas", projetou o baiano.

Eleição unânime

A capital baiana venceu a disputa para sediar o Mundial concorrendo com São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A decisão foi por unanimidade de votos da Federação Internacional, durante reunião de que participou, no domingo, 29, na cidade polonesa de Walzbrych, o secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Álvaro Gomes.

"Salvador vai abrigar partidas de futebol masculino e feminino dos Jogos da Rio 2016, e o Mundial de Luta Olímpica aqui será essencial para os soteropolitanos começarem a respirar a atmosfera das Olimpíadas", afirmou Gomes.

