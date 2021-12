Erramos: Morre Rodrigues, ex-jogador de futebol

O Portal A TARDE errou ao publicar, no último domingo, 19, a morte do ex-jogador da seleção brasileira Rodrigues Neto. A informação correta é a morte do também ex-jogador José Rodrigues dos Santos, conhecido como Rodrigues, que morava no município baiano do Conde, a 205 km de Salvador.

Rodrigues tinha 68 anos e sofreu um infarto na manhã de domingo. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal do Conde, mas já chegou ao local sem vida.

A informação sobre a suposta morte de Rodrigues Neto foi enviada por moradores da cidade e confirmada pelo hospital, que não se atentou ao sobrenome do jogador.

Rodrigues Neto

José Rodrigues Neto morou muito tempo no Rio de Janeiro, mas reside há cerca de cinco anos em Curitiba, no Paraná.

Em contato com o Portal A TARDE, ele lembrou que tanto ele quanto Rodrigues atuaram na mesma época no Flamengo.

"Quando eu cheguei no Flamengo, em 1966, ele já estava lá. Eu seria chamado de 'Rodrigues Segundo', mas preferi ficar como Rodrigues Neto", explica.

Atualmente, Rodrigues Neto é empresário no ramo do futebol. Além de sua carreira como jogador - quando passou por grandes times do Rio de Janeiro e do País - ele também autou como treinador do São Cristóvão, São Paulo e Motoclube, além de ter trabalhado na China e na França.

Rodrigues Neto mora em Curitiba e é empresário do ramo do futebol (Foto: Reprodução)

