Eriksen sofre mal súbito em campo pela Euro; Quadro é estável

O meio-campista dinamarquês, Christian Eriksen, de 29 anos, caiu desacordado no gramado, neste sábado, 12, no Parken Stadium, durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela partida da rodada inaugural da Eurocopa 2021. Pelas redes sociais, a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA, em inglês), declarou que ele teve os sinais vitais reestabelecidos e que o quadro é estável.

"Após a emergência médica envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen, uma reunião ocorreu com ambas as equipes e árbitros e mais informações serão comunicadas. O jogador foi transferido para o hospital e está estável", afirma o comunicado da UEFA.

The match has been suspended due to a medical emergency which involved Denmark’s Christian Eriksen. The player in now in hospital and in a stable condition.

UEFA wishes Christian Eriksen a full and speedy recovery and wishes to thank both teams for their exemplary attitude.