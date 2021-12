Eriksen se pronuncia pela primeira vez após mal súbito durante jogo da Eurocopa

Christian Eriksen, meia da Dinamarca que sofre um mal súbito em campo, durante a partida contra a Finlândia, pela Eurocopa, falou pela primeira vez sobre o ocorrido nesta segunda-feira, 14. O jogador agradeceu as mensagens de apoio: "Obrigado a todos, não vou desistir", disse.

Em declaração a um jornal italiano, o empresário do atleta Martin Schoots afirmou que Eriksen se sente melhor e quer entender o que aconteceu. Todos nós queremos saber o que aconteceu, ele também. Os médicos estão fazendo exames detalhados, vai demorar".

Eriksen segue internado no hospital desde o sábado, 12, quando caiu desacordado em campo e precisou ser ressucitado com o uso de um desfribilador. O jogador de 29 anos não tem histórico de doenças ou condições cardíacas que causassem qualquer preocupação. Ele está acompanhado de seu pai e sua esposa.

O mal súbito

O meio-campista dinamarquês, Christian Eriksen, de 29 anos, caiu desacordado no gramado, neste sábado, 12, no Parken Stadium, durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela partida da rodada inaugural da Eurocopa 2021.

A situação aconteceu aos 42 minutos, quando o jogador recebe uma bola em arremesso lateral. O 'camisa 10' da equipe nacional não chega nem a dominar a bola e cai sozinho desacordado no gramado.

O jogo foi interrompido e seus companheiros fizeram um circulo ao redor do meia, alguns deles com lágrimas nos olhos, enquanto os serviços de emergência faziam o atendimento. Eriksen foi reanimado no gramado, saiu acordado do estádio e encaminhado para um hospital.

adblock ativo