O ex-jogador do Manchester United Eric Cantona foi preso por agressão em Londres, na quarta-feira, 12. O polêmico francês de 47 anos passou poucas horas em custódia por agredir um homem não identificado em Primrose Hill, zona norte da capital inglesa.

A polícia também evitou confirmar o nome do ex-atleta, mas revelou se tratar de "um homem de cerca de 40 anos". "Ele foi levado em custódia acusado de agressão e será denunciado", disse o porta-voz da polícia local. O homem agredido não necessitou de atendimento médico.

Cantona se aposentou em 1997 após se destacar no Manchester. Sob sua liderança, o time encerrou um jejum de 26 anos sem títulos no Campeonato Inglês, em 1993. Dois anos depois, ele foi suspenso por oito meses por ter tentado agredir um jogador do Crystal Palace.

Cantona, que tem outros três títulos no Inglês e passagens pela seleção francesa, se tornou ator e técnico treinador de futebol de areia depois de pendurar as chuteiras.

Agressão de Eric Cantona a um torcedor em 1995. Assista a vídeo

Agência Estado Eric Cantona é preso por agressão na Inglaterra

adblock ativo