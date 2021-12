Uma cena inusitada aconteceu na partida de volta da final da Copa do Brasil, envolvendo Grêmio e Atlético-MG, na noite de quarta-feira, 7, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Da Redação Erazo dá guilhotina em jogador do Grêmio na final da Copa do Brasil

O zagueiro Erazo, do Galo, aplicou uma guilhotina de dar inveja a vários lutadores profissionais no uruguaio Walter Kannemann, que se soltou e tentou socar o defensor atleticano. Os jogadores logo foram separados.

A situação ocorreu no fim do confronto e gerou a expulsão dos dois jogadores. O árbitro da partida, Luiz Flavio de Oliveira, ao fim da partida, anotou na súmula que as expulsões ocorreram por conduta violenta e que os atletas partiram para luta corporal após o fim do jogo.

A partida terminou empatada por 1 a 1, com Grêmio campeão. No primeiro jogo, o time gaúcho venceu o Galo por 3 a 1.

