Era possível chegar ao pódio, diz Massa após 4º lugar

Mesmo largando da pole, a vitória Felipe Massa sabia que seria difícil de conquistar no GP da Áustria de Fórmula-1. Mas após completar a oitava etapa do Mundial na quarta colocação, o piloto brasileiro disse ter ficado frustrado, pois sabia que tinha chances de estar ao menos na terceira posição neste domingo - Nico Rosberg venceu a corrida em Spielberg, com Lewis Hamilton em segundo e Valtteri Bottas na terceira colocação.

"O momento chave da prova foi a minha primeira parada, porque eu acabei voltando para a pista numa posição difícil, com o Rosberg muito próximo, mas eu acabei voltando atrás. Logo depois o Lewis me passou e o Valtteri acabou parando depois de mim e voltou na frente. Foi um momento problemático da minha corrida e foi ali que eu acabei perdendo a chance de subir no pódio, que era totalmente possível hoje", disse o brasileiro após conquistar seu melhor resultado nesta temporada.

"Esta pista é complicada de fazer ultrapassagens e eu acabei pegando muito trÔnsito no momento crucial da corrida. Além disso meu pit stop não foi muito rápido e, somando, foram vários segundos perdidos que me atrapalharam." Massa, que manteve a primeira colocação após a largada e só perdeu a dianteira da corrida após a primeira rodada de pit stops, afirmou estar feliz pelo bom desempenho apresentado pela Williams no final de semana.

"Estou muito feliz com o resultado, feliz pela equipe e pela corrida que a gente fez. Agora é pensar em Silverstone e tentar mais uma vez marcar bons pontos e continuar crescendo", completou o brasileiro, que agora soma 30 pontos no campeonato - Rosberg lidera com 165.

<GALERIA ID=19315/>

adblock ativo