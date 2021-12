Equipes ganham reforços para final do baiano de remo

Na tentativa de voltar a ser campeão baiano de remo, o Vitória trouxe sete atletas do Botafogo do Rio de Janeiro para disputar a última e decisiva etapa da competição, neste domingo, 6, a partir das 9h30, na Ribeira. Já o atual campeão baiano São Salvador prefere chamar a manobra rubro-negra de operação "Todos contra o Alviverde".

O clima de competitividade só aumenta entre os vizinhos de porta, que possuem suas sedes separadas apenas por um pequeno muro em frente à Praia da Ribeira. Na regata de dez provas, o Vitória precisa vencer sete para ficar com o título, enquanto o São Salvador depende de, no máximo, quatro triunfos para confirmar o bicampeonato.

O clube alviverde tem 22 pontos. Se ganhar três provas, provavelmente terminará o campeonato igualado ao Vitória. Porém, como o Rubro-Negro soma 16 pontos e tem 22 segundos lugares contra 11 do rival, levaria vantagem no critério de desempate.

"No caso do São Salvador ganhar três provas, vai ficar dependendo de algum outro clube, que não o Vitória, ganhar outra das provas. Mas se ganhar quatro é campeão", explicou Nyomísio Lisboa, presidente da Federação dos Clubes de Regatas da Bahia (FCRB).

Com os ânimos acirrados, as equipes recorrem à ajuda extra. "Não concordamos com o que o São Salvador fez no ano passado, trazendo atletas de fora para competir no Estadual, mas, como é permitido, a gente também trouxe neste ano", justificou Joel Meu Santo, diretor de remo do Vitória.

"São todos contra o São Salvador, do primo rico (Vitória) até o Itapagipe. O Vitória fez oferta a Samuel Lucas, mas o atleta preferiu remar pelo São Salvador de graça", afirmou Mário Agra, presidente do Alviverde, que também tem seus reforços. Hoje, além de Samuel Lucas, do Flamengo, terá Jorge Tadeu, do Vasco.

Baianos, mas vindos do Rio de Janeiro como estrelas da regata decisiva, os atletas, que são amigos, se encontraram durante os treinos desta semana e não perderam a oportunidade de uma provocação. "Serão sete contra nós dois, é? Na hora, vamos ver", desafiou Samuel Lucas, em tom de brincadeira. Fábio Moreira, do Botafogo, mas que hoje remará pelo Vitória, disse quem é que manda no Rio. "Nós fomos campeões cariocas neste ano. O Flamengo foi vice".

Rio de Janeiro

Além de lutar pelo título baiano, os atletas aproveitaram a vinda a Salvador para defender os Jogos Olímpicos de 2016. Acostumados a remar na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o grupo rebateu as críticas sobre a poluição no local onde ocorrerão as competições da modalidade.

"É um exagero. Já caí na água várias vezes e nunca tive nada. A lagoa está mais limpa depois do Mundial realizado lá", relatou Fábio. Samuel Lucas endossou. "Se fosse a Baía de Guanabara, sim. Lá é poluído mesmo. Já a Lagoa, não. Só se eu já tenho anticorpos de tanto treinar e competir lá", brincou o remador.

A transferência só foi possível porque os clubes cariocas já deram férias aos seus respectivos atletas. Lucas, Fábio e Tadeu têm parentes em Salvador e não precisaram de hospedagem. O restante está dividido entre pousadas e o alojamento do Vitória.

