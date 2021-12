Equipes de Feira e do Vitória levam a Copa de Handebol

Feira Handebol Clube (FHANC) e Vitória/FSBA ficaram com o título da Copa dos Campões, que reuniu os melhores times do Estado no ano de 2013, no final de semana, no ginásio Cidade do Saber, em Camaçari.

No masculino, o FHANC bateu o Vitória/FSBA na final por 19 a 18. A equipe de Feira venceu de maneira heroica a partida, após conseguir uma virada no placar nos últimos segundos do embate.

Já no feminino, o Vitória/FSBA ganhou o time do Camaçari e ficou com o lugar mais alto do pódio. As meninas do Leão conquistaram a competição de maneira invicta, depois de vencer as suas quatro partidas.

Os atletas Alexandro Júnior e Melissa Souza, do Vitória/FSBA, foram eleitos os melhores da competição.

