Equipes baianas de futebol de 5 disputam competição na Paraíba

Três equipes baianas vão disputar o Torneio Regional Nordeste de Futebol de 5, entre os dias 12 e 19 de maio, em Campina Grande, na Paraíba. Campeões paralímpicos estarão presentes no evento. Os times viajam neste sábado, 11.

A Bahia será representada pelos times do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) - clube hexa campeão regional nordeste e campeão brasileiro -, do Centro de Apoio Pedagógico do Deficiente Visual (CAP) e da equipe da União Baiana de Cegos (UBC).

Os atletas Jefinho, Cássio e Tiago Nascimento são os principais nomes da ICB. Os jogadores foram medalhistas de ouro nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016. O Torneio Regional Nordeste será realizada no estádio municipal de Campina Grande e contará com a participação de dez equipes de cinco estados nordestinos.

Futebol de 5

Exclusivo para atletas com deficiência visual, as partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, mas desde os Jogos Paralímpicos de Atenas (2004) também têm sido praticadas em campos de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos.

Cada time é formado por cinco jogadores – um goleiro e quatro na linha. Diferentemente de um estádio convencional de futebol, as partidas de futebol de 5 são silenciosas, em locais sem eco. Com venda nos olhos, os jogadores são guiados pelo barulho dos guizos internos na bola, para que os atletas consigam localizá-la.

adblock ativo