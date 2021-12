Equipe feminina de ginástica busca vaga em evento-teste

O Brasil tem, neste domingo, 17, sua última chance de classificar a seleção feminina de ginástica artística para a Rio-2016. Com o evento-teste da modalidade, que acontece no Rio de Janeiro, as meninas precisam ficar entre as quatro melhores para disputar os Jogos, já que não conseguiram vaga no Mundial na Escócia, em 2015.

Além do Brasil, competem no feminino Alemanha, Austrália, Bélgica, Coreia do Sul, França, Romênia e Suíça. As brasileiras se apresentam a partir das 13h.

Na competição, o Brasil irá contar com Carolyne Pedro, Daniele Hypolito, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Milena Theodoro e Rebeca Andrade. Segundo a coordenadora da seleção feminina, Georgette Vidor, somente Flávia e Jade se apresentarão nos quatro aparelhos.

A coordenadora está confiante na obtenção da vaga olímpica, mas pondera que o trabalho não será nada fácil. "Temos que estar confiantes, mas só vamos poder estar tranquilas no último aparelho, no último momento. Temos que passar bem pela nossa competição", disse.

Confiança

Flávia Saraiva, caçula da equipe, diz que a dedicação de todas tem sido muito grande. "As meninas estão se esforçando para essa competição e espero que todas possam fazer o melhor. Acredito que vai dar tudo certo. Competir em casa será ótimo", afirmou a atleta, já contando com a torcida.

